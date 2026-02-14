Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Dieta saludable da más años de vida

Los investigadores confirmaron que los que tenían una alimentación saludable presentaron menos riesgo de morir prematuramente.

Las personas que siguen una dieta saludable, como la mediterránea, tienen un riesgo entre un 18 % y un 24 % menor de mortalidad por todas las causas, lo que puede suponer entre dos y tres años más de esperanza de vida, según un estudio basado en 103,649 participantes. Tras analizar durante diez años y medio la información sobre la dieta y las características genéticas de las personas, los investigadores confirmaron que los que tenían una alimentación saludable presentaron menos riesgo de morir prematuramente.

 Las 5 dietas saludables eran el Índice Alternativo de Alimentación Saludable-2010, la Dieta Mediterránea, el Índice de Dieta Saludable a Base de Plantas, los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión y la Dieta para la Reducción del Riesgo de Diabetes. 

