Dieta saludable da más años de vida

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Redacción Ciencia.- EFE

Las personas que siguen una dieta saludable, como la mediterránea, tienen un riesgo entre un 18 % y un 24 % menor de mortalidad por todas las causas, lo que puede suponer entre dos y tres años más de esperanza de vida, según un estudio basado en 103,649 participantes. Tras analizar durante diez años y medio la información sobre la dieta y las características genéticas de las personas, los investigadores confirmaron que los que tenían una alimentación saludable presentaron menos riesgo de morir prematuramente.

Las 5 dietas saludables eran el Índice Alternativo de Alimentación Saludable-2010, la Dieta Mediterránea, el Índice de Dieta Saludable a Base de Plantas, los Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión y la Dieta para la Reducción del Riesgo de Diabetes.