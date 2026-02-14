“Un amor que dura y perdura”: el mensaje de Luis Abinader a Raquel Arbaje

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, dedicó este 14 de febrero un emotivo mensaje a su esposa, Raquel Arbaje, con motivo del Día del Amor y la Amistad.

“Un amor que dura y perdura, que crece y se fortalece. Feliz Día del Amor y la Amistad”, escribió el mandatario junto a varias fotografías que recogen distintas etapas de su relación, desde momentos familiares hasta actividades oficiales.

Como ya es costumbre, la pareja presidencial aprovechó la ocasión para expresar públicamente el cariño que los une, no solo a través de las redes sociales, sino también en apariciones públicas donde suelen mostrarse cercanos y cómplices.

La publicación generó de inmediato una ola de reacciones. Decenas de usuarios comentaron para desearles un feliz San Valentín, resaltando además la complicidad y la sólida relación que proyectan como pareja.