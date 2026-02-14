Ni café ni plátano: lo que sembraban en estas montañas era marihuana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persiguen a tres hombres, incluidos dos ciudadanos haitianos, vinculados a un amplio cultivo de marihuana desmantelado durante un operativo de seguimiento y vigilancia en una zona montañosa del municipio de Baní, provincia Peravia.

El operativo fue realizado por fiscales y agentes de la DNCD, con el apoyo de organismos de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

Las labores de inteligencia determinaron que varios individuos se dedicaban al cultivo y comercialización del vegetal, lo que dio paso a un amplio despliegue aéreo y terrestre en la sección Montería del referido municipio.

Al incursionar en el área, las autoridades localizaron 1,835 plantas de marihuana, de aproximadamente dos metros de altura. Además, ocuparon dos cubetas llenas del vegetal, cinco extractores, cuatro extensiones eléctricas, una bomba de regadío, herramientas, un tanque, tres botellones de agua, dos colchonetas de espuma, una carretilla, rollos de tela, un serrucho, varios garrafones de combustible y otras evidencias.

Lo encontrado

También fueron incautadas cientos de fundas con tierra y semillas preparadas para el cultivo, encontradas dentro de una caseta construida de manera improvisada en el lugar.

El Ministerio Público y la DNCD persiguen a un dominicano que, según informes de inteligencia, es el propietario del terreno donde operaba la plantación.

Las autoridades exhortaron a los implicados, ya identificados, a que se entreguen para responder ante la justicia por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Las plantas ocupadas serán enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.