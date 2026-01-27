El dolor después del gym: cuándo es buena señal y cuándo no

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Sientes que después de correr o hacer una rutina te duelen los músculos?

Esto se conoce como dolor muscular de aparición tardía (delayed onset muscle soreness, DOMS) y generalmente se manifiesta dentro de las 12 a las 24 horas después de realizar ejercicio.

“El dolor puede producirse en cualquier momento dentro de las 24 a las 72 horas de haber realizado ejercicio”, indicó la Dra. Carolyn Marie Kienstra, especialista en medicina deportiva pediátrica en UHealth Sports Medicine.

“Debe desaparecer progresivamente durante los próximos días. A medida que el cuerpo se acostumbra a un ejercicio determinado, debe disminuir la gravedad y la duración del dolor”. Siempre y cuando la sensación que sienta sea “un dolor sordo” y no sea “un dolor punzante, intenso”, probablemente esté bien, agregó.

Si bien el DOMS no es una causa para preocuparse, no exagere.

“Debe postergar el entrenamiento similar hasta que el dolor haya desaparecido en su mayor parte o del todo”, menciona. “Esto dará tiempo a los músculos para que se curen, lo que conducirá a su fortalecimiento”.

Lo qué es normal

“De hecho, no importa que esté en forma, se espera que sienta algo de dolor cuando empieza a realizar una nueva actividad que implique ejercitar nuevos músculos”, señalaron.

Lo qué no

La doctora Carolyn Kienstra aseguró que “el dolor en tejidos que no sean músculos, por ejemplo, las articulaciones o los tendones, pueden ser una indicación de una lesión. Cualquier inflamación también es preocupante”.

“El dolor intenso que no desaparece o que puede estar acompañado de calambres, debilidad o cambios en el color de la orina también son síntomas muy preocupantes”, agregó la doctora Kienstra.

“Si padece cualquiera de estos síntomas, debe buscar atención médica de inmediato”, puntualizó.