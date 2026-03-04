¿Qué efecto tiene el café en el cuerpo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La cafeína es el estimulante psicoactivo más consumido en el mundo, presente en el café, té y bebidas energéticas.

En los últimos años, diversos estudios neurocientíficos han examinado sus efectos en el cerebro, tanto en términos cognitivos como emocionales, además de los cambios fisiológicos que provoca.

En general, los resultados indican que una cantidad moderada de cafeína puede mejorar la atención y el estado de alerta, especialmente cuando estamos cansados, e incluso podría contribuir a un estado de ánimo más positivo y a una reducción del riesgo de depresión, según publicó la BBC en un reporte especial.

Sin embargo, también se han identificado efectos negativos, como el aumento de la ansiedad, la alteración del sueño y posibles dificultades en tareas que requieren memoria detallada o aprendizaje específico, particularmente en situaciones de consumo elevado.

En el cerebro, la cafeína bloquea los receptores de adenosina, lo que aumenta la liberación de neurotransmisores excitatorios como la dopamina, la noradrenalina y el glutamato, elevando la actividad cerebral, aunque esto puede llevar a la tolerancia y cambios reversibles en la estructura cerebral con el tiempo.

En cuanto a sus efectos cognitivos, la sustancia es conocida por mejorar la atención y la concentración.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), una dosis de aproximadamente 75 mg de cafeína puede mejorar significativamente la atención tanto en tareas selectivas como sostenidas.

De hecho, un meta-análisis realizado en 2020 encontró que la cafeína mejora el rendimiento cognitivo, acelerando los tiempos de reacción y aumentando la precisión en diversas tareas.

Estos efectos son particularmente notables en situaciones de fatiga, donde la cafeína puede ayudar a mantener el estado de alerta y la vigilia en tareas largas o cuando hay privación de sueño.

En relación con la memoria y el aprendizaje, los efectos de la cafeína son más complejos.

Si bien algunos estudios han encontrado que la cafeína mejora la memoria de trabajo y tareas a corto plazo, estos beneficios parecen ser más bien indirectos, relacionados con el aumento de la alerta. Por otro lado, no hay evidencia sólida de que la cafeína favorezca la consolidación de la memoria, y algunos estudios han sugerido que incluso podría empeorar la memoria detallada.

Por ejemplo, un estudio de 2025 observó que 200 miligramos de cafeína administrados después de aprender a reconocer rostros afectaron negativamente la precisión en tareas de reconocimiento al día siguiente.

Respecto a los efectos emocionales, uno de los problemas más documentados de la cafeína es su capacidad para generar ansiedad, especialmente en dosis altas o en personas más vulnerable. La cafeína bloquea los receptores de adenosina en las áreas cerebrales relacionadas con la ansiedad, lo que aumenta la actividad neuronal general. Un meta-análisis reciente señaló que incluso dosis moderadas pueden aumentar los niveles de ansiedad, y las altas dosis pueden llevar a un incremento significativo de la misma.

En casos extremos, algunas personas pueden experimentar ataques de pánico. Sin embargo, la cafeína también tiene efectos positivos en el estado de ánimo, elevando temporalmente los niveles de energía y motivación. Estudios recientes han mostrado que el consumo de cafeína está asociado con un aumento en los afectos positivos, sobre todo por la mañana, aunque no tiene un impacto consistente en los afectos negativos. Además, investigaciones epidemiológicas han encontrado que el consumo regular de café se relaciona con un menor riesgo de desarrollar depresión.

En una revisión de 2016, se observó que un consumo moderado de café (alrededor de 2-3 tazas diarias) se asocia con una reducción del 24% en el riesgo de depresión.

La publicación indica, además, que la cafeína tiene efectos tanto positivos como negativos en el cerebro.

Mejora la atención, la vigilia y el rendimiento en tareas cognitivas, además de estar asociada con un estado de ánimo más positivo y menor riesgo de depresión. Sin embargo, su consumo excesivo puede traer consigo ansiedad, alterar el sueño y dificultar la memoria detallada.