Margaux Da Silva anuncia retiro “Conecta con tu niño interior” en Eco del Mar

Margaux Da Silva y Eco del Mar anunciaron la realización del retiro “Conecta con tu niño interior”, un encuentro diseñado para guiar a los participantes hacia un proceso profundo de transformación emocional y espiritual. Este evento se llevará a cabo del 12 al 15 de marzo de 2026 en el entorno paradisíaco de Eco del Mar, un espacio cuidadosamente seleccionado por su energía, serenidad y capacidad para sostener un trabajo interno de esta magnitud.

“Conecta con tu niño interior” es un viaje hacia el equilibrio, la armonía y la conexión íntima con la madre naturaleza, concebido para ayudar a cada participante a reencontrarse con su esencia más pura. El propósito principal de este retiro es rescatar al niño interior, reconocer sus miedos e inseguridades y permitir que el adulto pueda conectarse con mayor fortaleza, claridad y responsabilidad emocional. Margaux Da Silva ha diseñado este programa para ofrecer un espacio seguro donde cada persona pueda observar sus patrones, comprenderlos y transformar su vida desde un lugar de amor y conciencia.

Priscilla Pimentel y Margaux Da Silva

La experiencia consiste en una serie de técnicas y prácticas dirigidas a promover una reconexión profunda, entre las que se encuentran hipnosis terapéutica, meditación, terapia de sonidos y dinámicas grupales cuidadosamente guiadas. Estas herramientas buscan liberar bloqueos, alinear la energía interna y abrir un camino hacia un futuro más auténtico, consciente y libre de autosabotaje.

El trabajo de la especialista Margaux, reconocida por su carga espiritual y su enfoque genuino hacia la curación integral, combina elementos de hipnosis, canalización de registros akáshicos, meditación y sanación energética, proporcionando así una vivencia transformadora.

El retiro cuenta con la colaboración de Eco del Mar, representado por su administrador Enrico Crivelli, quien abre las puertas de este espacio incomparable para acoger a los asistentes en un ambiente que fomenta la introspección y la conexión con el entorno natural. La energía del lugar constituye un componente esencial del proceso, ofreciendo el escenario perfecto para un trabajo profundo de sanación y autodescubrimiento.

En este contexto, Margaux Da Silva manifestó que: “Será un honor recibir a cada alma que elija estar presente ese día. El crecimiento es para todos, recordando que eres tú mejor proyecto de vida”. Con esta visión, invita a todas las personas que buscan reencontrarse consigo mismas a vivir esta experiencia transformadora que promete abrir nuevos caminos hacia la plenitud y la integración emocional.