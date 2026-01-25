¿Por qué el Omega-3 es el mejor aliado de tu salud? Descúbrelo aquí

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

El Omega-3 es un tipo de grasa natural o como lo describen como ácido graso poliinsaturado esencial que nuestro organismo necesita para fortalecer las neuronas.

Sin embargo, el cuerpo humano no produce este tipo de grasa por cual debe obtenerse a base de dieta rica en este elemento, ya que es una base fundamental para la salud cerebral, ocular y cardiovascular; ayudando a fortalecer neuronas, reducir inflamación, triglicéridos y presión arterial.

Existen suplementos y una amplia gama de alimentos abundantes en omega-3 que puedes incluir en tus comidas diarias para aportar este nutriente, como pescados grasos (salmón, sardinas), semillas (lino, chía) y nueces.

El pescado, una de las mayores fuentes de omega-3

En un artículo publicado por la maestra Delia Guadalupe Estrada Palafox, directora del Departamento Académico de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), destaca el pescado como uno de los alimentos más completos que existen.

Este animal vertebrado acuático ha despertado un creciente interés por sus múltiples beneficios para la salud, no solo por su sabor y versatilidad, sino también por ser aliado esencial de una alimentación saludable.

Pescado fuente de omega-3

Dentro de los beneficios que aporta el pescado se encuentran:

1- Contiene proteína de alto valor biológico

2- Es bajo en grasa saturada y constituye una de las principales fuentes naturales de ácidos grasos esenciales, en particular el omega-3.

3- En el pescado se encuentran dos tipos de grasas: EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico).

4- Una alimentación rica en omega 3 reduce el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo; además de mejorar el estado de ánimo.

5- El omega 3 es crucial para el desarrollo del cerebro y la vista del bebé durante el embarazo y la lactancia, por lo que es indispensable en esa etapa.

6- El pescado también contiene vitaminas del complejo B, como la B6 y la B12, necesarias para producir energía, así como la vitamina D, que ayuda a tener huesos fuertes y reforzar el sistema inmunológico.

¿Cuánto pescado debemos comer?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir entre dos y tres porciones semanales, de aproximadamente 150 a 200 gramos cada una. Opciones accesibles como la sardina o el atún ofrecen una excelente concentración de omega 3 y otros nutrientes.

Asimismo, a la hora de elegir un pescado se debe asegurar la frecura del mismo, que su olor sea suave, color brillante, ojos transparentes y piel húmeda. Si prefieres el pescado congelado, también es una excelente opción: conserva sus nutrientes y es práctico de almacenar, manteniéndolo a la temperatura adecuada.

La opción del pescado enlatado representa una alternativa saludable y económica; solo elegir presentaciones en agua o en aceite de oliva, y evitar versiones con conservadores añadidos o altas en sodio.