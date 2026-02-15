Fortaleciendo la salud mental: cuatro nuevas unidades en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Norte, R. D. En cumplimiento con la meta presidencial de fortalecer la salud mental en la Red Pública, este fin de semana el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, puso en funcionamiento cuatro Unidades de Salud Mental en igual número de hospitales provinciales y regionales de la zona Norte del país, con las que se integran 24 camas adicionales a la red destinadas a la atención en crisis.

El doctor Julio Landrón sostuvo que, con estas incorporaciones, la Red Pública de Servicios de Salud pasa hoy de 137 a 161 camas habilitadas para la atención a pacientes con crisis de salud mental y anunció que en los próximos días continuarán las inauguraciones.

Estas unidades vienen a fortalecer los servicios de salud mental en los hospitales regionales Ing. Luis L. Bogaert, en Mao, y Dr. Luis Morillo King, en La Vega, así como en los hospitales provinciales Dr. Antonio Yapor Heded, en Nagua, y Padre Fantino, en Montecristi.

"Esta puesta en funcionamiento de estas unidades constituye un avance significativo en la implementación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, que es una prioridad de este Gobierno, al igual que el fortalecimiento de la atención primaria y la consolidación de la Red Nacional de Trauma", subrayó el titular del SNS.

Explicó que, priorizando la dignidad del paciente, cada unidad está dividida para la atención separada de hombres y mujeres, y precisó que cada centro cuenta con un área de Terapia Electroconvulsiva.

El doctor Landrón resaltó que históricamente la salud mental ha sido una de las áreas más olvidadas del sistema sanitario, por lo que la actual gestión la ha asumido como eje prioritario, impulsando la creación y fortalecimiento de unidades de intervención en crisis en hospitales y centros de la Red Pública.

En ese sentido, enfatizó la importancia de que los pacientes egresen con el debido referimiento, indicaciones claras sobre su tratamiento y un esquema estructurado de seguimiento médico, a fin de prevenir el abandono terapéutico y reducir recaídas.

Asimismo, indicó que el SNS trabajará en el fortalecimiento del personal médico de estas unidades.

Además, abordó el tema de los psicofármacos, asegurando el acceso oportuno a estos medicamentos esenciales para los pacientes que los requieran.

En estos recorridos, el titular del SNS exhortó al personal sanitario a ofrecer una atención digna y eficiente, con énfasis en la humanización de los servicios. De igual forma, les instó a mantener los estándares y asegurar el mantenimiento continuo de las áreas intervenidas.

Durante la jornada, el doctor Julio Landrón entregó la ampliación del área de internamiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King, en la provincia La Vega, así como la nueva Unidad de Atención en Crisis del Hospital Provincial Dr. Antonio Yapor Heded, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, para la puesta en funcionamiento de 14 camas.

La ampliación en el Hospital Regional Universitario Luis Morillo King incrementa la capacidad de respuesta del centro y garantiza una atención oportuna, digna y especializada a pacientes que requieran internamiento por patologías psiquiátricas, fortaleciendo así la cobertura de servicios en la región.

Previo a la entrega, el funcionario realizó un recorrido de supervisión por distintas áreas del hospital, incluyendo Emergencia e Internamiento, donde evaluó las condiciones operativas y de servicio.

En el Hospital Provincial Dr. Antonio Yapor Heded, el director ejecutivo del SNS dejó en funcionamiento la Unidad de Atención en Crisis de Salud Mental, concebida para brindar manejo oportuno y especializado a pacientes con trastornos mentales, de acuerdo con la complejidad de cada caso.

“Tienen el respaldo del SNS para garantizar que esta unidad funcione de manera eficiente y sostenible”, expresó.

El titular del SNS también inauguró las Unidades de Salud Mental en los hospitales Ing. Luis L. Bogaert y Padre Fantino, con las que se incorporan 10 camas de intervención en crisis.

Finalmente, el titular del SNS destacó que a nivel mundial, los suicidios son la tercera causa de muerte entre jóvenes de 19 y 39 años, por lo que esta puesta en funcionamiento de estas unidades evidencia que la atención a la salud mental es una prioridad de este Gobierno.

Supervisión en el Hospital Ángel María Gatón

Como parte de su agenda, Landrón también supervisó el funcionamiento de nuevas áreas en el Hospital Regional Universitario Ángel María Gatón, donde verificó las condiciones generales en las que opera el centro.

Durante el recorrido inspeccionó Emergencia pediátrica y de adultos, triaje, observación, farmacia, toma de muestras y laboratorio. Además, sostuvo un intercambio con el personal de seguridad para reforzar los lineamientos que garanticen la protección tanto de los pacientes como del equipo médico.

Al cierre de la jornada, el doctor Landrón anunció la intervención del Hospital Materno Infantil José Francisco Peña Gómez.