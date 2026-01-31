Cómo respirar correctamente al entrenar: claves para principiantes y expertos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque respirar parece un acto automático, hacerlo de manera adecuada durante el entrenamiento marca la diferencia entre progresar o estancarse. Expertos en ciencias del deporte señalan que la respiración correcta mejora la oxigenación del cuerpo, aumenta la resistencia y ayuda a mantener la estabilidad en cada movimiento.

¿Por qué es importante?

Oxigenación eficiente: el oxígeno alimenta los músculos y evita la fatiga prematura.

Mayor control: una respiración consciente ayuda a ejecutar mejor la técnica y reducir lesiones.

Prevención de mareos: contener la respiración puede provocar presión arterial elevada y sensación de desmayo.

Reglas básicas de respiración al entrenar

Inhalar por la nariz durante la fase de menor esfuerzo (ejemplo: al bajar en una sentadilla).

Exhalar por la boca en la fase de mayor esfuerzo (ejemplo: al subir en la sentadilla).

No contener la respiración: evitar la maniobra de Valsalva en principiantes, ya que puede ser riesgosa.

Mantener ritmo constante: acompasar la respiración con el movimiento para mejorar la coordinación.

Consejos prácticos

Practicar respiración diafragmática antes de entrenar para acostumbrar al cuerpo.

En ejercicios de cardio (correr, bicicleta), mantener respiraciones profundas y regulares.

En pesas, usar la respiración como apoyo para ganar fuerza y estabilidad.

Evitar respiraciones rápidas y superficiales que generan tensión innecesaria.

Respirar correctamente no solo es cuestión de técnica, sino de salud. Una buena práctica permite entrenar más tiempo, con mayor seguridad y mejores resultados. Los especialistas insisten en que aprender a respirar es tan importante como aprender a levantar peso o correr.