Trastorno bipolar: cómo identificarlo y vivir con él

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El trastorno bipolar, antes conocido como depresión maníaca, es una enfermedad mental caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo. Estos episodios incluyen fases de euforia o irritabilidad (manía o hipomanía) y períodos de profunda tristeza o desesperanza (depresión).

Según la revista de salud Mayo Clinic, la hipomanía es menos intensa que la manía, pero ambas pueden alterar la vida cotidiana, afectando el sueño, la energía, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Las crisis pueden presentarse pocas veces al año o repetirse con frecuencia, y cada episodio suele durar varios días.

Tipos de trastorno bipolar

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• Bipolar I: al menos una crisis maníaca, que puede ir acompañada de episodios depresivos o hipomaníacos.

• Bipolar II: crisis depresivas mayores y al menos una hipomanía, sin episodios maníacos.

• Ciclotimia: síntomas de hipomanía y depresión menos graves, prolongados por dos años o más.

• Otros tipos: asociados a consumo de sustancias o enfermedades como esclerosis múltiple o Cushing.

Síntomas de manía e hipomanía

• Actividad y energía inusualmente altas.

• Confianza excesiva o sensación distorsionada de bienestar.

• Disminución de la necesidad de dormir.

• Hablar rápido y de manera excesiva.

• Pensamientos acelerados y distracción fácil.

• Decisiones impulsivas: compras, riesgos sexuales o inversiones imprudentes.

Síntomas de depresión mayor

• Estado de ánimo deprimido, vacío o desesperanzado.

• Pérdida de interés en actividades cotidianas.

• Cambios drásticos en el peso o apetito.

• Alteraciones del sueño (insomnio o exceso).

• Fatiga y pérdida de energía.

• Culpa excesiva o sensación de inutilidad.

• Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

• Pensamientos suicidas.

Diagnóstico y tratamiento

El trastorno bipolar suele diagnosticarse en la adolescencia o en la adultez temprana. Aunque es una condición de por vida, puede controlarse con un plan de tratamiento que combine medicamentos y psicoterapia. La intervención profesional es clave para estabilizar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

Niños y adolescentes

En edades tempranas, los síntomas pueden confundirse con cambios normales de ánimo, estrés o traumas. Sin embargo, los episodios de depresión o hipomanía tienden a ser más rápidos y variables que en adultos, lo que exige atención especializada.

Cuándo buscar ayuda

Las personas con trastorno bipolar muchas veces no reconocen el impacto de sus crisis en la vida personal, laboral y social. Por ello, los especialistas recomiendan consultar a un profesional de salud mental ante síntomas persistentes de depresión o manía.