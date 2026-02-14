San Valentín sin pareja: impacto emocional del “destello de amor” y claves para afrontarlo

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una fecha de alcance internacional en la que muchas personas aprovechan para expresar su amor y admiración a la pareja sentimental o a un ser querido, a través de regalos, mensajes afectuosos o invitaciones a salir. No obstante, para quienes están solteros, esta festividad —marcada por el romanticismo y la idealización del amor en las redes sociales— puede convertirse en un detonante de diversos efectos emocionales, según indicó la terapeuta familiar y de pareja, María Grullón.

“Las redes sociales favorecen este aspecto que va con la comparación social, donde nos comparamos con personas que aparentemente se ven que están mejor. Sin embargo, estas publicaciones románticas pueden ser desencadenantes, activadores de pensamientos intrusivos, como puede ser: todos tienen pareja menos yo, yo debo de tener algo malo, que no tengo pareja, me siento que estoy quedando rezagada/o en el tiempo, que me estoy quedando atrás; y evidentemente esto tiene un efecto emocional”, explicó Grullón, al tiempo de aclarar que esto va muy de la mano con la autoestima de la persona.

La psicóloga agrega que el llamado “destello de amor”, visible en las redes sociales o en el entorno del soltero, también puede detonar sentimientos de insuficiencia y autocrítica.

“Y, obviamente, que esto también, en inocencia, activa estos sentimientos de soledad. ¿Por qué? Porque algunas personas ven estas publicaciones y pueden intensificar esta percepción que tienen con relación a la soledad, especialmente si ya han tenido una pareja, si han tenido experiencias anteriores”, dijo.

Continuó: “Esto se manifiesta a través de tristeza, nostalgia, sensación de exclusión social... Y evidentemente que aquí sumamos lo que es la ansiedad. La ansiedad sale con esta necesidad de tener una relación y puede activarse, evidentemente, por esta preocupación sobre el futuro, sobre eso que me depara, ese futuro con relación a lo que sería tener una pareja”.

Por su parte, la doctora Ana Simó, terapeuta de pareja y familia, señala que otras personas pueden sentirse presionadas por la fecha, especialmente si su expareja comienza a publicar contenido relacionado con una nueva relación.

“Claro, si todavía están enganchados en esa relación, si todavía no han podido superar esa ruptura, entonces sí, claramente es una fecha que los va a hacer moverse. También a las personas que tienen tiempo solas, que entienden que no hay hombres, que no hay mujeres buenas. ¿Por qué? Porque su entorno, de forma bien intencionada, les va a hacer comentarios como: este es tu año, ya tú no puedes pasar otro 14 solo, porque es muy fácil decirte lo que tú tienes que hacer. También será difícil para las personas que se están divorciando y hay uno de los dos que no quiere, porque lo va a conectar a los recuerdos, y eso puede causarle un poco de miedo de que ya el otro hizo su vida”, añadió.

Estrategias efectivas para contrarrestar la “sobrecarga de amor”

La psicóloga clínica María Grullón destacó que, entre las formas en que las personas solteras pueden contrarrestar “el bombardeo” que reciben por la prensa escrita y digital, así como por las redes sociales y todo lo que, a nivel mercadológico, se mueve en estas fechas, está la regulación emocional a través de la técnica de respiración 4-6.

“¿En qué consiste esto? Tú inhalas 4 segundos y exhalas 6 segundos. Repites esto durante 2, 3, 4 minutos. Entonces, la exhalación más larga activa el sistema parasimpático y, en consecuencia, esto reduce la ansiedad”, detalló la docente.

Otra técnica “muy conocida” e ideal cuando surgen comparaciones, comentó Grullón, es el mindfulness, que ayuda a centrar la atención en el presente y a reducir el impacto emocional de esos pensamientos.

“Se recomienda también cuando identificamos algún sentimiento de tristeza. Por ejemplo, es la técnica RAIN. Esta consiste, por ejemplo, la R de reconocer, reconocer cuando te sientes triste, cuando sientes ansiedad; la A de permitir, no necesito pelear con esta emoción; la I de, a ver, en inglés, investigate, que es la de explorar qué pensamiento está detrás, que en comparación con qué miedo; y la N de nutrir, es normal que me afecte, pero puedo cuidarme”, agregó.

“Mira, esta técnica es muy buena. Te repito, la técnica RAIN. Esta técnica es muy efectiva porque reduce la rumiación, eso pensamientos intrusivos, molestosos, que nos conectan con esta ansiedad y con esta necesidad de estar acorde con lo que socialmente queremos”, enfatizó la experta.

“Por ejemplo, te puede llegar un pensamiento: hoy 14 de febrero, nadie está conmigo, nadie me invita a salir, no tengo pareja, todo el mundo está bien, menos yo, no tengo quien me llame, quien salga. Entonces, podemos cambiar este pensamiento perfectamente por uno que diga: estoy teniendo el pensamiento de que estoy sola. Entonces, cuando le quitas, cuando haces ese pequeñito cambio, esto reduce la identificación con el pensamiento y baja de manera importante la intensidad de la emoción, porque le quitamos poder”, añadió María Grullón.

De igual forma, citó la técnica de anclaje 5-4-3-2-1, que consiste en identificar cinco cosas que ves, cuatro que sientes, tres que escuchas, dos que hueles y una que saboreas.

“Esa técnica es muy linda. Y esto se recomienda cuando estamos en esa ansiedad, en esa necesidad de que pudiéramos tener algún periodo de vernos afectada, de cuestionarnos… Entonces, esas preguntas, esas cosas con las que te conectas suelen favorecer mucho y te conecta otra vez con los pensamientos positivos hacia ti y reduce de manera significativa los pensamientos de compararte con las demás personas, de sentirte que no eres digna”, pronunció la conferencista.

Limitación de las redes sociales

Entretanto, la directora del Centro Vida y Familia, Ana Simó, también recomienda a las personas limitar el uso de las redes sociales, no solo en San Valentín sino durante todo el año, para evitar la saturación de contenidos —románticos o negativos— que puedan afectar su bienestar emocional.

“Todos los que usamos redes deberíamos tener un tope para no tener una saturación. El que quiere hacerlo solo en esta fecha muchas veces no le sale, porque el cerebro ya está habituado a siempre revisar. Entonces, si usted se acostumbra a revisar de una manera donde no se sienta afectado, eso le va a servir no solo en San Valentín, sino por las noticias malas o cosas que a usted le impacten”, declaró Simó.