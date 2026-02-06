Paso a paso para convertir tu foto a una trend con IA

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La inteligencia artificial sigue transformando la vida cotidiana y ahora también el arte personal. La IA puede convertir una fotografía en una caricatura digital en cuestión de segundos, un fenómeno que se ha popularizado en redes sociales y que ya se perfila como tendencia viral.

El proceso, puede resumirse en cinco pasos básicos que cualquier usuario puede seguir:

Como convertir imagen a trend o caricatura con IA

1. Elegir la herramienta adecuada de la IA, desde ChatGpt, Geminis, y otros que ofrecen filtros de caricatura con distintos estilos. La elección depende del gusto y de la facilidad de uso que cada plataforma proporcione.

2. Subir la fotografía. Se recomienda seleccionar una imagen clara del rostro, con buena iluminación y sin elementos que distraigan. Mientras más nítida sea la foto, mejor será el resultado final.

3. Seleccionar el estilo de caricatura. Las aplicaciones permiten escoger entre versiones tipo cómic, caricaturas digitales realistas o recreaciones inspiradas en dibujos animados clásicos. El usuario puede experimentar hasta encontrar la estética que prefiera.

4. Ajustar y personalizar. Una vez generada la caricatura, es posible modificar colores, añadir accesorios o cambiar el fondo. Algunas plataformas incluso permiten exportar la imagen con fondo transparente para usarla en otros diseños.

5. Guardar y compartir. El último paso consiste en descargar la caricatura en formato digital.