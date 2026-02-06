Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Tendencia viral

Paso a paso para convertir tu foto a una trend con IA

El presidente de la Republica, Luis Abinader y otras personalidades dominicanas e internacionales se han montado en la ola

Foto creada con IA

Lency Alcántara
Lency Alcántara

La inteligencia artificial sigue transformando la vida cotidiana y ahora también el arte personal. La IA puede convertir  una fotografía en una caricatura digital en cuestión de segundos, un fenómeno que se ha popularizado en redes sociales y que ya se perfila como tendencia viral.

El proceso, puede resumirse en cinco pasos básicos que cualquier usuario puede seguir:

Como convertir imagen a trend o caricatura con IA

Como convertir imagen a trend o caricatura con IA

1. Elegir la herramienta adecuada de la IA, desde ChatGpt, Geminis, y otros  que ofrecen filtros de caricatura con distintos estilos. La elección depende del gusto y de la facilidad de uso que cada plataforma proporcione.

2. Subir la fotografía. Se recomienda seleccionar una imagen clara del rostro, con buena iluminación y sin elementos que distraigan. Mientras más nítida sea la foto, mejor será el resultado final.

3. Seleccionar el estilo de caricatura. Las aplicaciones permiten escoger entre versiones tipo cómic, caricaturas digitales realistas o recreaciones inspiradas en dibujos animados clásicos. El usuario puede experimentar hasta encontrar la estética que prefiera.

4. Ajustar y personalizar. Una vez generada la caricatura, es posible modificar colores, añadir accesorios o cambiar el fondo. Algunas plataformas incluso permiten exportar la imagen con fondo transparente para usarla en otros diseños.

5. Guardar y compartir. El último paso consiste en descargar la caricatura en formato digital.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

