Dominicania: el parque cultural que transforma la identidad dominicana y atrae a turistas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Bávaro, La Altagracia. Con una inversión cercana a los US$15 millones y el respaldo de empresarios locales, el proyecto Dominicania abrió sus puertas en enero de 2026 con la meta de recibir entre 80 mil y 100 mil visitantes anuales, según explicó su presidente, Ricardo Bonetti.

La iniciativa, considerada el primer parque de experiencias culturales inmersivas de la región, busca mostrar la identidad de la República Dominicana más allá de los polos turísticos tradicionales. “Creamos algo donde la gente pueda conocer la República Dominicana de verdad”, expresó Bonetti al referirse al origen del proyecto, inspirado en la percepción limitada que muchos extranjeros tenían del país.

Dominicania

Dominicania comenzó a gestarse en 2017, pero fue pausada durante la pandemia del COVID-19. El proyecto se retomó en 2022, inició su fase de construcción en 2024 y finalmente abrió al público a inicios de este año.

Participación de marcas y concepto

El espacio reúne más de 20 marcas y experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía y la producción nacional. Entre ellas figuran Café Santo Domingo, Cervecería Presidente, Induveca, el Museo del Ámbar, el Museo del Larimar y empresas de los sectores tabacalero, artístico y financiero. El complejo cuenta con una superficie de 6,200 metros cuadrados.

Bonetti destacó que cada marca desarrolló su propia propuesta dentro del parque. “Nosotros dejamos a los expertos que hagan lo que ellos saben”, indicó.

Dominicania

El parque, ubicado en Downtown Punta Cana y a pocos minutos de las principales zonas hoteleras, ofrece 14 experiencias inmersivas creadas junto a marcas icónicas del país. Estas incluyen desde una cata de ron premium hasta la elaboración de casabe ancestral, así como un recorrido por la mitología taína, un cine 4D, un simulador de béisbol, talleres de larimar, fábrica de tabaco, taller de sombreros, experiencias de café y cacao, espacios vinculados al golf, un colmadón tradicional, entre otras propuestas.

Estructura de precios

El proyecto ofrece tres tipos de boletas para el público local: Explorer, Insider y VIP, con precios de US$55, US$67 y US$92, respectivamente. Estas incluyen acceso a todas las experiencias, con diferencias en servicios como guía, alimentación y beneficios adicionales.

En el caso de los turistas extranjeros, los precios son de US$79, US$97 y US$150, e incluyen transporte desde y hacia los hoteles.

Dominicania proyecta atraer hasta 100 mil visitantes al año

A cuatro meses de su apertura, Dominicania ha recibido visitantes de Estados Unidos, Europa, Argentina, Colombia y México. Bonetti aseguró que la respuesta ha sido positiva, destacando valoraciones favorables en plataformas digitales como Google y TripAdvisor.

“Estamos muy contentos porque la respuesta de cada uno de ellos y todo el mundo sale satisfecho”, afirmó.

El proyecto se presenta como una apuesta por diversificar la oferta turística del país mediante una propuesta centrada en la cultura, la historia y la identidad dominicana.

Desde su apertura a inicios de 2026, el parque ha mantenido una calificación de 5 estrellas en TripAdvisor y el 100 % de sus visitantes lo recomienda, con más de un 98 % de satisfacción y sin reseñas negativas desde su apertura, según datos ofrecidos por sus ejecutivos.