Semana Santa 2026: ¿Qué hacer antes, durante y después de salir de casa?

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Con el objetivo de fomentar la prevención, el cuidado personal y la responsabilidad durante el asueto de Semana Santa, Molino del Sol presenta su “Guía Semana Santa 2026”, una iniciativa que reúne recomendaciones prácticas para que las familias puedan disfrutar de estos días de descanso de manera segura.

Durante este período, miles de personas se movilizan hacia playas, montañas, ríos y diferentes destinos turísticos en todo el país.

Ante este aumento en la movilidad y las actividades recreativas, Molino del Sol comparte una serie de orientaciones dirigidas a promover la seguridad en el hogar, en carretera y en los distintos espacios de esparcimiento.

La Guía Semana Santa 2026 de Molino del Sol incluye recomendaciones como verificar las condiciones del vehículo antes de viajar, respetar las normas de tránsito, utilizar siempre el cinturón de seguridad, protegerse del sol e hidratarse adecuadamente, así como mantener supervisión constante de niños y adultos mayores en playas, ríos y piscinas.

Guía preventiva

Asimismo, la guía invita a las personas a consumir alimentos en lugares seguros, mantener hábitos responsables durante las vacaciones y cuidar el medio ambiente evitando dejar residuos en playas, ríos o montañas.

La iniciativa también enfatiza la importancia de planificar el retorno con tiempo, evitar conducir en estado de cansancio y mantener las medidas de seguridad durante todo el trayecto de regreso.

Con esta acción, Molino del Sol reafirma su compromiso con el bienestar de las familias dominicanas, promoviendo valores de responsabilidad, prevención y convivencia durante una de las temporadas de mayor movilidad en el país.

La empresa invita a la población a conocer y compartir la Guía Semana Santa 2026 de Molino del Sol a través de sus plataformas digitales, como parte de un esfuerzo colectivo para disfrutar estas fechas con conciencia y seguridad.

Sobre Molino del Sol

Molino del Sol es una empresa comprometida con la calidad, la tradición y el bienestar de las familias dominicanas, promoviendo iniciativas que aportan al desarrollo social y a la educación en hábitos responsables dentro de la comunidad.