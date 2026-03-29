Salud
Semana Santa: ¿cómo cuidar la alimentación sin descuidar el disfrute?
La clave no es la restricción extrema, sino la moderación
Semana Santa es un tiempo de recogimiento, reflexión y pausa, en el que se recuerda que Jesús murió en la cruz por nuestra redención. Durante esta época, muchas personas viajan a resorts, casas de montaña, la playa o visitan familiares, lo que en ocasiones implica cambios en la alimentación y las rutinas.
Sin embargo, si se desea mantener el peso o continuar con una meta de pérdida de peso, lo ideal es que la alimentación se mantenga lo más estable posible durante todo el año. Por eso, compartimos algunas recomendaciones prácticas:
1. Moderar excesos
Evitar “descontrolarse” con la alimentación. En especial:
• Limitar bebidas azucaradas como refrescos y jugos (aunque sean naturales).
• Reducir el consumo de alcohol. Si se consume, alternarlo con agua y hacerlo en moderación.
2. Cuidado en personas con enfermedades crónicas no transmisibles
En estos días es frecuente la descompensación de condiciones como:
• Diabetes (aumento de la glicemia)
• Hipertensión (elevación de la presión arterial)
Es fundamental:
• No suspender medicamentos
• Mantener horarios de comida
• Evitar excesos que puedan provocar complicaciones agudas
3. Priorizar alimentos frescos
• Aumentar el consumo de frutas y vegetales
• Iniciar las comidas con ensaladas
• Utilizar aderezos ligeros como aceite de oliva, limón o vinagre
4. Mantener una adecuada hidratación
Especialmente si se pasa tiempo en la playa o al aire libre. El calor aumenta el riesgo de deshidratación, por lo que se recomienda consumir suficiente agua durante el día.
5. Mantenerse activo
Aprovechar para caminar, nadar o realizar actividades físicas. Esto ayuda a compensar posibles excesos y favorece el bienestar general.
Mensaje final:
La clave no es la restricción extrema, sino la moderación. Disfrutar de estos días cuidando la salud permitirá regresar a la rutina sin consecuencias negativas.
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Lency Alcántara