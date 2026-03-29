Semana Santa: ¿cómo cuidar la alimentación sin descuidar el disfrute?

Publicado por Dra. Yleana Muñoz Creado: Actualizado:

Semana Santa es un tiempo de recogimiento, reflexión y pausa, en el que se recuerda que Jesús murió en la cruz por nuestra redención. Durante esta época, muchas personas viajan a resorts, casas de montaña, la playa o visitan familiares, lo que en ocasiones implica cambios en la alimentación y las rutinas.

Sin embargo, si se desea mantener el peso o continuar con una meta de pérdida de peso, lo ideal es que la alimentación se mantenga lo más estable posible durante todo el año. Por eso, compartimos algunas recomendaciones prácticas:

1. Moderar excesos

Evitar “descontrolarse” con la alimentación. En especial:

• Limitar bebidas azucaradas como refrescos y jugos (aunque sean naturales).

• Reducir el consumo de alcohol. Si se consume, alternarlo con agua y hacerlo en moderación.

Exceso de alimentacionFuente externa

2. Cuidado en personas con enfermedades crónicas no transmisibles

En estos días es frecuente la descompensación de condiciones como:

• Diabetes (aumento de la glicemia)

• Hipertensión (elevación de la presión arterial)

Es fundamental:

• No suspender medicamentos

• Mantener horarios de comida

• Evitar excesos que puedan provocar complicaciones agudas

Toma de medicamentosFuente externa

3. Priorizar alimentos frescos

• Aumentar el consumo de frutas y vegetales

• Iniciar las comidas con ensaladas

• Utilizar aderezos ligeros como aceite de oliva, limón o vinagre

4. Mantener una adecuada hidratación

Especialmente si se pasa tiempo en la playa o al aire libre. El calor aumenta el riesgo de deshidratación, por lo que se recomienda consumir suficiente agua durante el día.

Hidratación inteligenteFuente externa

5. Mantenerse activo

Aprovechar para caminar, nadar o realizar actividades físicas. Esto ayuda a compensar posibles excesos y favorece el bienestar general.

Mensaje final:

La clave no es la restricción extrema, sino la moderación. Disfrutar de estos días cuidando la salud permitirá regresar a la rutina sin consecuencias negativas.