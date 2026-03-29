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Semana Santa: ¿cómo cuidar la alimentación sin descuidar el disfrute?

La clave no es la restricción extrema, sino la moderación

Familia compartiendo — imagen creada con Gemini

Familia compartiendo — imagen creada con Gemini

Dra. Yleana Muñoz
Publicado por
Dra. Yleana Muñoz

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Semana Santa es un tiempo de recogimiento, reflexión y pausa, en el que se recuerda que Jesús murió en la cruz por nuestra redención. Durante esta época, muchas personas viajan a resorts, casas de montaña, la playa o visitan familiares, lo que en ocasiones implica cambios en la alimentación y las rutinas.

Sin embargo, si se desea mantener el peso o continuar con una meta de pérdida de peso, lo ideal es que la alimentación se mantenga lo más estable posible durante todo el año. Por eso, compartimos algunas recomendaciones prácticas:

1. Moderar excesos

Evitar “descontrolarse” con la alimentación. En especial:

• Limitar bebidas azucaradas como refrescos y jugos (aunque sean naturales).

• Reducir el consumo de alcohol. Si se consume, alternarlo con agua y hacerlo en moderación.

Exceso de alimentacion

Exceso de alimentacionFuente externa

2. Cuidado en personas con enfermedades crónicas no transmisibles

En estos días es frecuente la descompensación de condiciones como:

• Diabetes (aumento de la glicemia)

• Hipertensión (elevación de la presión arterial)

Es fundamental:

• No suspender medicamentos

• Mantener horarios de comida

• Evitar excesos que puedan provocar complicaciones agudas

Toma de medicamentos

Toma de medicamentosFuente externa

3. Priorizar alimentos frescos

• Aumentar el consumo de frutas y vegetales

• Iniciar las comidas con ensaladas

• Utilizar aderezos ligeros como aceite de oliva, limón o vinagre

4. Mantener una adecuada hidratación

Especialmente si se pasa tiempo en la playa o al aire libre. El calor aumenta el riesgo de deshidratación, por lo que se recomienda consumir suficiente agua durante el día.

Hidratación inteligente

Hidratación inteligenteFuente externa

5. Mantenerse activo

Aprovechar para caminar, nadar o realizar actividades físicas. Esto ayuda a compensar posibles excesos y favorece el bienestar general.

Mensaje final:

La clave no es la restricción extrema, sino la moderación. Disfrutar de estos días cuidando la salud permitirá regresar a la rutina sin consecuencias negativas.

Sobre el autor
Dra. Yleana Muñoz

Dra. Yleana Muñoz

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