Semana Mayor
Por qué hay prohibiciones en Semana Santa en RD: origen y leyes
A partir de este principio, el Ministerio de Interior y Policía emite cada año resoluciones específicas que regulan actividades durante los días santos
Cada año, durante la Semana Santa, la República Dominicana activa un conjunto de prohibiciones que van desde la restricción de fiestas masivas en playas y balnearios hasta la regulación de la venta de bebidas alcohólicas.
Estas medidas, que forman parte de la tradición nacional, tienen un doble fundamento: preservar la solemnidad religiosa y garantizar la seguridad ciudadana en un período de alta movilidad y concentración de personas.
El origen de estas disposiciones se remonta a la influencia de la Iglesia católica en la vida pública dominicana. La Semana Santa, como conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, se entiende como un tiempo de recogimiento espiritual. En ese contexto, las autoridades civiles comenzaron a establecer limitaciones para evitar excesos y mantener el respeto a la tradición. Con el paso de los años, estas medidas se institucionalizaron y hoy forman parte de la normativa oficial.
El marco legal que respalda estas prohibiciones se encuentra en la Constitución de la República, que en su artículo 8 establece como función esencial del Estado la protección de los derechos de la persona y el respeto al orden público.
A partir de este principio, el Ministerio de Interior y Policía emite cada año resoluciones específicas que regulan actividades durante los días santos. Entre ellas figuran la prohibición de conciertos y fiestas multitudinarias en playas y balnearios, la restricción de venta y consumo de alcohol en determinados horarios y la coordinación de operativos de seguridad en carreteras y zonas turísticas.
Estas disposiciones se complementan con la participación de la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja, que despliegan operativos de prevención y rescate para reducir accidentes de tránsito y situaciones de riesgo en balnearios.