Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada año, durante la Semana Santa, la República Dominicana activa un conjunto de prohibiciones que van desde la restricción de fiestas masivas en playas y balnearios hasta la regulación de la venta de bebidas alcohólicas.

Estas medidas, que forman parte de la tradición nacional, tienen un doble fundamento: preservar la solemnidad religiosa y garantizar la seguridad ciudadana en un período de alta movilidad y concentración de personas.

Los Patos, en Barahona, es uno de los lugares más famosos que no estarán disponibles para esta Semana Santa 2026.

El origen de estas disposiciones se remonta a la influencia de la Iglesia católica en la vida pública dominicana. La Semana Santa, como conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, se entiende como un tiempo de recogimiento espiritual. En ese contexto, las autoridades civiles comenzaron a establecer limitaciones para evitar excesos y mantener el respeto a la tradición. Con el paso de los años, estas medidas se institucionalizaron y hoy forman parte de la normativa oficial.

Procesión de Semana Santa en Italia. | Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

El marco legal que respalda estas prohibiciones se encuentra en la Constitución de la República, que en su artículo 8 establece como función esencial del Estado la protección de los derechos de la persona y el respeto al orden público.

A partir de este principio, el Ministerio de Interior y Policía emite cada año resoluciones específicas que regulan actividades durante los días santos. Entre ellas figuran la prohibición de conciertos y fiestas multitudinarias en playas y balnearios, la restricción de venta y consumo de alcohol en determinados horarios y la coordinación de operativos de seguridad en carreteras y zonas turísticas.

Por qué hay prohibiciones en Semana Santa en RD: origen y leyes

Estas disposiciones se complementan con la participación de la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja, que despliegan operativos de prevención y rescate para reducir accidentes de tránsito y situaciones de riesgo en balnearios.