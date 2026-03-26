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Por qué hay prohibiciones en Semana Santa en RD: origen y leyes

A partir de este principio, el Ministerio de Interior y Policía emite cada año resoluciones específicas que regulan actividades durante los días santos

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Cada año, durante la Semana Santa, la República Dominicana activa un conjunto de prohibiciones que van desde la restricción de fiestas masivas en playas y balnearios hasta la regulación de la venta de bebidas alcohólicas. 

Estas medidas, que forman parte de la tradición nacional, tienen un doble fundamento: preservar la solemnidad religiosa y garantizar la seguridad ciudadana en un período de alta movilidad y concentración de personas.

Los Patos, en Barahona, es uno de los lugares más famosos que no estarán disponibles para esta Semana Santa 2026.

Los Patos, en Barahona, es uno de los lugares más famosos que no estarán disponibles para esta Semana Santa 2026.

El origen de estas disposiciones se remonta a la influencia de la Iglesia católica en la vida pública dominicana. La Semana Santa, como conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, se entiende como un tiempo de recogimiento espiritual. En ese contexto, las autoridades civiles comenzaron a establecer limitaciones para evitar excesos y mantener el respeto a la tradición. Con el paso de los años, estas medidas se institucionalizaron y hoy forman parte de la normativa oficial.

Procesión de Semana Santa en Italia. | Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Procesión de Semana Santa en Italia. | Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).Crédito: Cunhal94 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

El marco legal que respalda estas prohibiciones se encuentra en la Constitución de la República, que en su artículo 8 establece como función esencial del Estado la protección de los derechos de la persona y el respeto al orden público.

 A partir de este principio, el Ministerio de Interior y Policía emite cada año resoluciones específicas que regulan actividades durante los días santos. Entre ellas figuran la prohibición de conciertos y fiestas multitudinarias en playas y balnearios, la restricción de venta y consumo de alcohol en determinados horarios y la coordinación de operativos de seguridad en carreteras y zonas turísticas.

Por qué hay prohibiciones en Semana Santa en RD: origen y leyes

Por qué hay prohibiciones en Semana Santa en RD: origen y leyes

Estas disposiciones se complementan con la participación de la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja, que despliegan operativos de prevención y rescate para reducir accidentes de tránsito y situaciones de riesgo en balnearios.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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