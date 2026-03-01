Qué significan términos como órbita baja, media y geosincrónica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras el anuncio oficial de un puerto de lanzamiento espacial en Oviedo, provincia Pedernales, han surgido preguntas sobre los términos más utilizados en la industria espacial. Uno de ellos es el tipo de órbita en la que se colocan los satélites.

De acuerdo con Earthdata, el portal científico de la NASA, una órbita es la trayectoria curva que sigue un satélite alrededor de la Tierra debido a la fuerza gravitacional.

La NASA explica que las plataformas espaciales pueden ubicarse en distintos tipos de órbitas según la altitud y la función que desempeñen. Las tres clases más comunes son:

Órbita baja terrestre (LEO)

Órbita media terrestre (MEO)

Órbita alta, donde se encuentran las órbitas geosíncronas y geoestacionarias

Órbita Baja Terrestre (LEO)

Según Earthdata, la órbita baja terrestre se sitúa entre aproximadamente 160 y 2,000 kilómetros sobre la superficie del planeta.

Es una de las más utilizadas porque permite a los satélites recorrer distintas trayectorias alrededor de la Tierra.

Tipos dentro de la órbita baja:

Órbita polar: El satélite viaja de polo a polo con una inclinación cercana a 90 grados, lo que permite cubrir prácticamente todo el planeta.

Órbita heliosíncrona: El satélite pasa sobre el mismo punto a la misma hora solar cada día, lo que facilita comparaciones científicas constantes.

Un ejemplo es Aqua, que orbita a unos 705 km de altitud.

También existen satélites de órbita baja no polar, como el Global Precipitation Measurement (GPM), una misión conjunta entre NASA y JAXA, que recopila datos entre los 65 grados de latitud norte y sur desde unos 407 km de altura.

Órbita Media Terrestre (MEO)

La órbita media terrestre se ubica entre 2,000 y 35,500 kilómetros de altitud.

Según Earthdata, un satélite en esta órbita tarda aproximadamente 12 horas en completar una vuelta alrededor de la Tierra, cruzando los mismos puntos del ecuador cada día.

Por su estabilidad y previsibilidad, es ampliamente utilizada para:

Telecomunicaciones

Sistemas de navegación y posicionamiento (GPS)

Un ejemplo es la constelación Galileo de la Agencia Espacial Europea, que orbita a unos 23,222 km sobre la Tierra.

Órbita Geosíncrona y

Las plataformas que orbitan a 35,786 kilómetros se encuentran en una altitud donde su velocidad orbital coincide con la rotación del planeta. A esto se le llama órbita geosíncrona (OSG).

Diferencias

Geosíncrona: Puede estar inclinada respecto al ecuador.

Geoestacionaria: Está exactamente sobre el ecuador y permanece fija sobre el mismo punto de la Tierra.

Una órbita geoestacionaria permite que el satélite observe continuamente la misma región del planeta.

Un ejemplo es la serie meteorológica GOES, que se mantiene en órbita geoestacionaria y ofrece cobertura casi permanente para monitoreo del clima.