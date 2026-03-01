La paradoja del envejecimiento: estudio revela que el cáncer podría activar defensas naturales contra el Alzheimer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante años, la ciencia observó un dato que parecía contradictorio: personas diagnosticadas con cáncer mostraban menor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Lo que en principio fue interpretado como una coincidencia estadística o resultado de factores asociados a la edad y la supervivencia, hoy comienza a encontrar una explicación biológica concreta.

Dr. Moisés Rubio, neurólogo clínico y académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) dio a conocer el metaanálisis que incluyó a más de 9.6 millones de personas reportó que quienes habían padecido cáncer presentaban un 11 % menos riesgo de desarrollar Alzheimer. En un primer momento, la hipótesis más aceptada fue que muchos pacientes oncológicos fallecen antes de alcanzar las edades en las que el Alzheimer es más frecuente, o que existían sesgos en los tratamientos y registros médicos.

Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que la relación podría ser más profunda y estar mediada por mecanismos moleculares compartidos entre ambas enfermedades.

Una proteína clave en la conexión

Un estudio publicado el 22 de enero en la revista científica Cell aporta una explicación innovadora. La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de Huazhong, identificó que ciertos tumores periféricos liberan una proteína llamada cistatina C, capaz de atravesar selectivamente la barrera hematoencefálica y actuar en el cerebro.

Una vez allí, esta proteína se une a los agregados de beta-amiloide (Aβ), principales componentes de las placas seniles asociadas al Alzheimer. La cistatina C actúa como una especie de “pegamento molecular” que activa el receptor TREM2 en la microglía, las células inmunológicas del cerebro encargadas de limpiar desechos y proteínas anómalas.

La activación de TREM2 estimula procesos como la fagocitosis —el mecanismo mediante el cual las células “engullen” residuos—, favoreciendo la eliminación de placas ya formadas. En modelos animales de Alzheimer, los resultados mostraron menor acumulación de beta-amiloide y mejor desempeño cognitivo.

El hallazgo es preciso: no es el tumor el que protege del Alzheimer, sino la proteína que algunos tumores secretan, la cual activa mecanismos naturales de limpieza cerebral.

Un giro frente a las terapias tradicionales

Durante décadas, la estrategia predominante contra el Alzheimer se ha centrado en reducir la producción de beta-amiloide o impedir su agregación, mediante anticuerpos monoclonales y fármacos dirigidos contra la enzima BACE1.

Sin embargo, los resultados clínicos han sido limitados y objeto de debate científico. El gran desafío aparece cuando las placas ya están establecidas en el cerebro, pues su eliminación efectiva sigue siendo uno de los mayores retos terapéuticos.

En este contexto, la cistatina C abre la posibilidad —todavía hipotética— de una estrategia distinta: activar los mecanismos de limpieza cerebral para remover placas preexistentes, en lugar de solo frenar su formación.

Limitaciones y cautela científica

Pese a lo prometedor del descubrimiento, los propios investigadores advierten importantes limitaciones.

La cistatina C no corrige otras alteraciones características del Alzheimer, como la acumulación anómala de la proteína tau dentro de las neuronas, un proceso directamente vinculado con la neurodegeneración.

Dr Miguel J. Beltrán García, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Además, niveles elevados de cistatina C en sangre no implican necesariamente mayor protección. De hecho, algunos estudios poblacionales han asociado concentraciones altas de esta proteína con mayor riesgo de demencia. Esto podría explicarse porque la cistatina C también es un marcador de función renal y puede reflejar procesos sistémicos relacionados con inflamación, envejecimiento o riesgo vascular.

La aparente contradicción subraya un punto clave: el contexto biológico importa. No es lo mismo la acción localizada de la proteína en el cerebro que su presencia elevada en el torrente sanguíneo por otras causas.

Un cambio de paradigma en la biología del envejecimiento

Más allá de una posible aplicación terapéutica futura, el hallazgo representa un cambio conceptual importante. Durante mucho tiempo, el cerebro fue entendido como un órgano relativamente aislado. Este estudio refuerza la idea de que enfermedades como el cáncer y el Alzheimer pueden compartir redes moleculares y señales sistémicas dentro del proceso de envejecimiento.

La ciencia avanza cuando conecta lo que parecía incompatible. En este caso, comprender los mecanismos biológicos que subyacen a una enfermedad devastadora podría ofrecer pistas inesperadas desde un terreno que tradicionalmente se consideraba opuesto.

El desafío ahora será trasladar estos hallazgos experimentales al ámbito clínico humano, con investigaciones adicionales que permitan determinar si esta vía puede transformarse en una estrategia terapéutica segura y efectiva.