Sistema Coca-Cola clausura la celebración de su 80 aniversario en el país

El Sistema Coca-Cola en República Dominicana cerró este jueves la conmemoración del 80 aniversario de la marca en el país con un acto que reunió a representantes del sector público y privado, organizaciones sociales, instituciones académicas y aliados ambientales.

Paz Cereijo, gerente general de la Compañía Coca-Cola para República Dominicana, afirmó que este aniversario marca un punto de evolución para la empresa: “Ocho décadas en el país reflejan un compromiso continuo con la gente y con el desarrollo sostenible. Seguiremos impulsando soluciones que generen impacto real y duradero”.

Durante el encuentro, la empresa recapituló sus principales hitos y logros en el país. Desde la llegada de la marca en 1945 y el surgimiento de Country Club como referente local hasta la expansión del portafolio en los años 90 y la entrada de Bepensa como embotellador en 2006.

También se destacaron los avances en programas ambientales, gestión del agua y acción comunitaria, así como la publicación de la Huella Socioeconómica del Sistema Coca-Cola, que documenta el impacto en generación de empleos, inversión y encadenamientos productivos.

Trabajo conjunto por el país

En el acto también se reconocieron a instituciones que han sido esenciales en la implementación de proyectos de reciclaje, gestión del agua, educación, desarrollo económico y trabajo comunitario.

Entre los reconocidos están el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Turismo, NUVI, Recolectiva, Pure Eco, Scrapmen Recycling Group, Puntos R de Grupo Ramos, Fundación 3Rs, ECORED y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo por su aporte al fortalecimiento del reciclaje y la economía circular en el país.

También fueron distinguidos The Nature Conservancy y el Fondo Agua Santo Domingo por su labor conjunta en la protección de cuencas y la gestión sostenible del agua.

En el ámbito educativo y de apoyo a pequeños comercios, se reconoció al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Junior Achievement, Fundación Adopem, INTEC y el TEP de la PUCMM, aliados del programa Emprendamos Juntos. Asimismo, se destacó el compromiso y desarrollo comunitario de la Fundación Sur Futuro.

Alejandro Herrera, director general de Bepensa Dominicana, destacó la importancia del trabajo colaborativo en la estrategia del embotellador: “Nuestra prioridad es avanzar hacia una operación más eficiente, circular y cercana a las comunidades. Nada de esto sería posible sin nuestros aliados”.

En esta misma línea, Herrera informó que la compañía continuará ampliando su inversión en programas de reciclaje inclusivo, voluntariado y desarrollo local.