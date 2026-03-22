Supérate llega a provincias Puerto Plata y Santiago con escucha activa 1,037 personas beneficiarias

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La Dirección de Desarrollo Social Supérate se trasladó este fin de semana a Puerto Plata y Santiago, con el firme compromiso de seguir pasando “del escritorio al territorio”, realizando encuentros con las familias beneficiarias de los programas de protección social que otorga el Estado, en los que participaron un total 1,037 personas.

La directora general de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, indicó que estos encuentros permiten fortalecer el enfoque de cercanía, recibir retroalimentación desde las voces de la comunidad sobre las oportunidades de mejora de los servicios que brinda Supérate, así como conocer el impacto de estas intervenciones en la vida cotidiana de las personas.

Mayra Jiménez afirmó que, en las provincias de Puerto Plata y Santiago un total de 355,635 familias reciben los subsidios Aliméntale, 341,294 Bono Gas y 223,281 Bono Luz y con Aprende 21,920 y Avanza 28,290 niños, niñas y jóvenes edad escolar reciben estos beneficios. Asimismo, indicó que, por medio de la iniciativa Mujer Supérate, reciben esta ayuda 223 mujeres y familias víctimas de violencia y el bono de discapacidad llega a 919 hogares que poseen miembros con alguna condición de discapacidad.

Como parte de la dinámica de escucha activa y diálogo en estos espacios se abre el micrófono para que las familias participantes expongan sus necesidades. En esta oportunidad destacaron que se habiliten más centros de capacitación Supérate, la ampliación de la cobertura de los subsidios BonoGas, BonoLuz y Aliméntate, que los programas y servicios de cuidados lleguen de forma más oportuna a las comunidades, que la juventud tenga más oportunidades de empleo, y que las personas adultas mayores accedan a pensiones.

Para el trabajo territorial, Supérate se ha organizado de acuerdo a las 10 diez regiones de planificación establecidas a nivel nacional, las cuales representan espacios estratégicos para la articulación de la política social, donde convergen programas, servicios, autoridades provinciales locales y comunitarios.

Los encuentros contaron con la asistencia en puerto Plata la gobernadora, Claritza Rochtte Peralta; la senadora, Ginette Bournigal; la vicealcaldesa del Ayuntamiento, Kenya De León; la alcaldesa del municipio de Guananico, Germania González; el general de la base Aérea de Puerto Plata, el piloto Héctor Martínez; el director de la Policía Nacional, Regional Norte, el general Julio César Acosta; de Gestión Presidencial del municipio de Cabarete, Edison González y el director provincial del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep), Elvis Pérez.

En Santiago estuvieron presentes la gobernadora, Rosa Santos; el senador, Daniel Rivera; el director del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Augusto de los Santos; la alcaldesa del distrito municipal Las Palomas, Rayas Vásquez; la regidora, Mary Gonell; representante del Ministerio de agricultura, Luis Midence y la presidenta de la fundación Una Mujer, Glenda Corcino.