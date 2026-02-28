Descubre el nuevo Galaxy S26: ¿El smartphone que combina seguridad, rendimiento y fotografía superior?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de la serie Galaxy S26, su línea de smartphones más avanzada hasta la fecha, que integra Galaxy AI de tercera generación, un sistema de cámara de primer nivel, rendimiento extremo y nuevas funciones de privacidad y seguridad diseñadas para la era de la inteligencia artificial.

La serie Galaxy S26, compuesta por Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, está diseñada para simplificar las tareas cotidianas, reduciendo pasos y esfuerzo gracias a una IA más proactiva, personalizada y adaptativa, capaz de anticipar necesidades, automatizar procesos y ofrecer sugerencias en tiempo real.

El Galaxy S26 Ultra marca un nuevo hito en privacidad al incorporar la primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo en un smartphone, con protección a nivel de píxel para evitar miradas laterales sin afectar la calidad de visualización. Además, integra un chipset personalizado Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, optimizadas para experiencias de IA más rápidas, fluidas y eficientes durante todo el día.

En fotografía y video, la serie Galaxy S26 ofrece el sistema de cámara más avanzado de Samsung, con mejoras en captura nocturna, estabilización avanzada y soporte para APV, un nuevo estándar de grabación profesional. Las herramientas creativas impulsadas por Galaxy AI permiten editar fotos y videos de forma sencilla, transformar bocetos en contenido visual y escanear documentos con calidad profesional.

Galaxy AI introduce funciones como Now Nudge y Now Brief, que ofrecen sugerencias inteligentes en función del contexto, así como una integración avanzada con agentes como Bixby, Gemini y Perplexity, permitiendo completar tareas complejas mediante comandos de voz o un solo toque.

La seguridad y la privacidad son pilares clave de la serie Galaxy S26, con innovaciones como Call Screening con IA, Privacy Alerts, Private Album, Knox Matrix y protección basada en criptografía post-cuántica (PQC), además del respaldo de Samsung Knox y hasta siete años de actualizaciones de seguridad.

La serie Galaxy S26 estará disponible en colores Violeta Cobalto, Blanco, Negro y Azul Cielo, además de los exclusivos en línea Rosa Dorado y Sombra Plateada.