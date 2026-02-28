Abel Martínez en Hato del Yaque: "Nuestro compromiso es con la esperanza y el retorno de la dignidad al país"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTIAGO. Con un firme llamado a la unidad y la movilización social, el aspirante presidencial Abel Martínez encabezó un multitudinario encuentro en Hato del Yaque, donde aseguró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la única fuerza capaz de devolverle el rumbo y la estabilidad a la República Dominicana.

En un acto marcado por el entusiasmo y el compromiso, Martínez dejó claro que su proyecto presidencial no es solo una aspiración política, sino un pacto inviolable con los sectores productivos y las bases populares que anhelan una transformación positiva real en el país.

Declaraciones de Abel Martínez

Abel aseguró que en el partido de la estrella amarilla primarán la unidad, el acuerdo, la sensatez y el consenso, porque “a eso aspira la militancia de esa organización política y el pueblo”.

“El porvenir espera del PLD, y sobre todo de quienes aspiramos a dirigir el país, que nos pongamos de acuerdo para sacar al PRM y a su mal gobierno del poder, para que la gente pueda vivir como merece: con dignidad. Tenemos una gran tarea por delante y la asumimos como siempre, con determinación, con coraje y con la convicción de que estamos llamados a hacer posible la verdadera transformación de la República Dominicana”, concluyó Abel Martínez, asegurando, además, que será el candidato presidencial del PLD.

El evento sirvió de escenario para un momento político clave: la juramentación de un grupo de exmiembros de la Fuerza del Pueblo, quienes decidieron retornar a las filas del partido morado para integrarse formalmente al proyecto presidencial de Martínez. El líder opositor recibió a los juramentados con un mensaje de apertura, destacando que el PLD es la casa de quienes desean trabajar con determinación por el bienestar nacional.

El encuentro contó con el respaldo de figuras clave de la estructura partidaria y municipal y provincial, destacándose la presencia de los miembros del Comité Central: Willy Mata, regidor y presidente del Ayuntamiento de Hato del Yaque; Sergio Beato, presidente de Dignidad Jurídica, gremio de los abogados del PLD en Santiago y vicepresidente del PLD; Bray Vargas y Mayobanex Martínez, diputados de la provincia Santiago.

También Héctor Concepción (Father) y Ambioris González, regidores del Ayuntamiento de Santiago; Michael García, secretario general del PLD en Hato del Yaque; así como Pablo Grullón, Aníbal Abreu, Adalgisa Torres González, excandidata a vicealcaldesa, y Eduardo Rodríguez, regidor por Las Canelas, entre otros miembros del CC, dirigentes medios, militantes y representantes de diversos sectores de la sociedad civil.