iPhone 18 Pro Max: las filtraciones que están sorprendiendo

El ecosistema tecnológico observa con atención los avances de Apple ante las filtraciones más recientes, que anticipan un salto tecnológico significativo en el iPhone 18 Pro, capaz de dejar obsoletos a los modelos actuales, como el iPhone 17 Pro.

Las novedades en diseño y rendimiento perfilan una generación que podría redefinir la experiencia de usuario.

Las filtraciones sobre el iPhone 18 Pro reflejan la apuesta de Apple por mantener su liderazgo en el segmento de smartphones premium.

Cambios de diseño y pantalla: una evolución visible



El primer gran cambio visual radica en la reducción del tamaño de la Isla Dinámica, que se achicaría en torno al 35% por la integración de los sensores de Face ID bajo el panel frontal.

Según Geeky Gadgets, la pantalla del iPhone 18 Pro alcanzaría un brillo superior a los 3.000 nits, lo que permitiría niveles inéditos de visibilidad y reproducción de color incluso bajo la luz solar directa.

La información también detalla que la gama Pro equiparía una memoria RAM de 12 GB, cifra que representa un alza del 50% respecto a los 8 GB del 17 Pro. Este cambio permitiría alternar con mayor fluidez entre aplicaciones complejas y agilizaría la gestión de tareas intensivas.

Mejoras en fotografía y autonomía



Los usuarios interesados en fotografía digital encontrarían un sistema renovado, compuesto por un teleconvertidor que incrementa la nitidez en el zoom de largo alcance y una lente telefoto con apertura variable. Esta última característica facilitaría la captura de imágenes de alta calidad tanto en entornos muy iluminados como en condiciones de baja luz, según la información publicada por el medio.

Para soportar la demanda de las nuevas funciones, los ingenieros de Apple habrían priorizado la integración de baterías de mayor capacidad.

El iPhone 18 Pro Max, por ejemplo, podría alcanzar un peso de 240 gramos, lo que lo convertiría en el modelo más pesado en la historia de la marca.

Esta evolución responde al objetivo de extender la autonomía durante jornadas de uso intensivo, aunque el aumento de peso es una consecuencia directa de esa mejora, según la cobertura del portal mencionado.