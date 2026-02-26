¿El calor dará tregua o lloverá? Esto es lo que se espera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vaguada y el sistema frontal número 28 se alejarán de República Dominicana en las próximas 24 horas, por lo que disminuirán la intensidad y frecuencia de las lluvias: sin embargo, sus remanentes seguirán aportando períodos lluviosos en las tardes y noches.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

“También la masa de aire polar que vino con el frente frío se alejará hacia el Atlántico norte en las próximas horas”, explicó.

“Luego de un evento atípico de fuertes precipitaciones en los últimos días, hoy jueves tendremos un firmamento nuboso en la mañana y mediodía por el alejamiento de los fenómenos atmosféricos: en la tarde, se activarán algunas lluvias moderadas en el norte, noreste, Cordillera Central, noroeste y sur”, expresó.

Suriel precisó además que para el viernes amanecerá parcialmente nublado, pero después del mediodía incrementarán los aguaceros por los vientos húmedos: en gran parte del país se registrarán estas lluvias con algunas ráfagas de viento debido al tránsito de una alta presión en el Atlántico.

Mientras, que el sábado continuará el mismo patrón meteorológico: medio nublado en la mañana y mediodía, con ligeros chubascos en algunas provincias; al final de la tarde y en la noche, podrían desarrollarse aguaceros en la Cordillera Central, noroeste, sur, norte y noreste.

Ya para el domingo se espera un flujo de vientos del este-sureste, transportando abundante humedad desde el Mar Caribe y aumentando la sensación térmica en el día: en la tarde volverán a registrarse algunos aguaceros fuertes en ocasiones y algunas inundaciones urbanas.