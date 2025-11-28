Temporada de Ponche

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

En la historia de los cócteles, el ponche navideño no es más que una mezcla de huevos, brandy o ron (o ambos), con crema y leche, tanto evaporada como condensada.

La Guía del Barman de 1862, escrita por Jerry Thomas, indica que el ponche se prepara con una cucharada de azúcar, una cucharada de agua, un huevo, coñac, ron y leche, todo agitado y colado, con un poco de nuez moscada rallada por encima.

El nombre de este trago de temporada es eggnog; aquí lo llamamos ponche de huevo o ponche de Navidad. Es una bebida especial, ideal para terminar la comida.

El eggnog es una de las bebidas más populares en Estados Unidos. Es habitual tomarlo, regularmente caliente, durante las celebraciones de Navidad y las épocas frías. De hecho, también es tradicional prepararlo y envasarlo en pequeñas botellas para obsequiar a amigos y familiares.

En nuestro país, la receta tiene variaciones tanto en los ingredientes (incluyendo productos locales) como en la forma de consumirlo, que suele ser frío o con hielo.

Ponche de huevo

2 huevos grandes

3 cucharas o 75 gramos de azúcar superfina o de panadería

2 onzas de brandy

2 onzas ron especiado

6 onzas de leche entera

4 onzas de crema espesa

Clavos de nuez moscada enteros para decorar

Preparación. Batir los huevos en la licuadora durante un minuto a velocidad media. Añade el azúcar lentamente y mezcla durante un minuto más. Con la licuadora aún en funcionamiento, agregue el brandy, el ron, la leche y la crema hasta que se combinen. Enfríe completamente para permitir que los sabores se combinen y sirva en copas de vino frías o copas de champán, rallando nuez moscada encima inmediatamente antes de servir.

Ponche de dulce de leche

2 unidades leche evaporada

1 lata dulce de leche

2 ramitas canela

1/8 cucharadita sal

1/2 cucharadita fécula de maíz

1/2 cucharadita nuez moscada

1 taza brandy

Preparación. En una olla lleva al fuego la leche evaporada junto con el dulce de leche, la canela, la nuez moscada, la sal y la fécula de maíz, cocina sin dejar de mover hasta espesar, retira del fuego, deja refrescar. Cuela, vierte el brandy, mezcla bien. Lleva a la nevera, deja enfriar y sirve.

Ponche de Cappuccino

2 unidades leche evaporada

1 lata leche condensada la lechera

30 gramos de café instantáneo

2 ramitas canela

1/2 cucharadita nuez moscada

1/4 cucharadita sal molida

1/2 cucharada grande fécula de maíz

2 unidades yema de huevo

1/2 taza brandy

Preparación. Lleva al fuego la leche, la lata de leche condensada, el café instantáneo clásico, la canela, la nuez moscada, la sal y la fécula de maíz. Deja cocinar hasta espesar. Pasado el tiempo, añade las yemas, continúa cocinando por tres minutos. Retira, deja refrescar, vierte el brandy, lleva a la nevera hasta el momento de servir.

Ponche de coco

2 leches

1 lata leche condensada

1 ramita canela

1 cucharadita nuez moscada rallada

1/4 taza fécula de maíz

2 tazas leche de coco

1/2 taza ron dorado

Preparación. Llevar al fuego todos los ingredientes, mezcla bien, cuando rompa el hervor, retira del fuego. Deja refrescar, añade el ron y mezcla. Sirve frío. El ponche es una de las bebidas más tradicionales en las navidades.