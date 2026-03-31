Transunion completa la adquisición de la participación mayoritaria de Buró de Crédito en México

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TransUnion (NYSE:TRU) completó con éxito la adquisición, anunciada en enero de 2025, de un 68 % adicional de Trans Union de México, S.A., S.I.C., el negocio de información de riesgo e historial crediticio de consumidores (personas físicas) de la sociedad de información crediticia más importante de México. La transacción lleva la propiedad total de TransUnion a aproximadamente el 94 %. TransUnion operará en el futuro este negocio bajo el nombre comercial de Buró de Crédito.

Bajo la ley mexicana, los burós de crédito son compañías privadas autorizadas para operar como Sociedades de Información Crediticia y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México (Banxico).

“Esperamos expandir nuestras capacidades para el beneficio de los consumidores mexicanos en consonancia con nuestro propósito: usar la información para el bien”, dijo Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion. “Imaginamos un futuro en el que cada consumidor mexicano tenga acceso a soluciones que le ayuden a comprender y acceder al crédito, y a tomar decisiones informadas sobre su salud financiera”.

TransUnion tiene la visión de fortalecer las capacidades de Buró de Crédito para ofrecer soluciones innovadoras que empoderen a los consumidores financieramente y promuevan la transformación digital de México.

“La finalización exitosa de esta transacción refleja la confianza en nuestra estrategia a largo plazo para impulsar la innovación y generar un impacto significativo para las empresas y los consumidores mexicanos”, dijo Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion Latinoamérica. “Nuestra experiencia en soluciones de información ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones a tomar decisiones más precisas e inclusivas para atender mejor a sus clientes. Prevemos que nuestros servicios y soluciones ayudarán a promover varias prioridades de la sociedad mexicana, como la inclusión financiera, la expansión responsable del crédito y la digitalización de la economía”.

Esta adquisición consolida la posición de liderazgo de TransUnion en la región y la convierte en la sociedad de información crediticia más importante de Latinoamérica de habla hispana. El panorama de las sociedades de información crediticia en México presenta importantes oportunidades de crecimiento para TransUnion en su negocio de riesgo de crédito, tanto en los sectores tradicionales como en nuevos segmentos en los que TransUnion ocupa posiciones de liderazgo mundial, como Fintech y la industria aseguradora.

“Ejecutaremos nuestro plan de integración, diseñado para garantizar una transición fluida y la continuidad de las operaciones para los clientes y consumidores”, dijo Todd Skinner, presidente internacional de TransUnion. “Nuestro enfoque a futuro refleja nuestro compromiso de ejecutar con precisión ofreciendo un desempeño consistente durante todo el proceso de integración”.

TransUnion planea potenciar esta oportunidad aprovechando su experiencia internacional, excelencia operativa y plataforma tecnológica avanzada para impulsar la innovación continua en datos y soluciones. Al aprovechar su portafolio global de soluciones, TransUnion anticipa invertir en el negocio e introducir ofertas personalizadas para el mercado mexicano, que incluye productos que promueven la inclusión financiera, mitigan el fraude y empoderan a los consumidores para acceder al crédito y administrar su salud financiera.

El valor de la transacción es de aproximadamente MXN 11.4 mil millones, equivalentes a USD 662 millones, incluyendo los ajustes habituales al precio de compra, utilizando un tipo de cambio USD/MXN de 17.23 al 27 de febrero de 2026, basado en un valor empresarial de MXN 16.8 mil millones.

TransUnion financió esta transacción mediante una combinación de recursos provenientes de su línea de crédito revolvente y efectivo disponible. TransUnion estima que la adquisición tendrá un impacto ligeramente incremental para su Utilidad por Acción (EPS ajustada y EPS diluida) durante su primer año de operación.

BofA Securities actuó como asesor financiero de TransUnion, y White s Case como asesor legal de TransUnion.

Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion es una empresa global de información con más de 13,000 asociados que operan en más de 30 países. Hacemos posible la confianza al garantizar que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras que se extienden más allá de nuestra sólida base en crédito, abarcando áreas como marketing, fraude, riesgo y analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y los negocios pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. Llamamos a esto Información para el bien®, y conduce a oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo. http://www.transunion.com/business

Acerca de Buró de Crédito

Trans Union de México, S.A., S.I.C, quien opera bajo el nombre comercial de Buró de Crédito, es la principal Sociedad de Información Crediticia en México que gestiona la base de datos crediticia más completa y segura para individuos. Con 30 años en el mercado, Buró de Crédito provee servicios sobre recopilación, manejo, entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas. Sus otros productos y servicios complementarios son también esenciales para personas, empresas y otorgantes de crédito pues facilitan la administración y análisis de riesgos financieros. De esta forma, Buró de Crédito ayuda a agilizar y facilitar las tomas de decisiones para la generación de negocios y la sana expansión del crédito, contribuyendo así al desarrollo económico del país. http://www.burodecredito.com.mx

Declaraciones prospectivas de TransUnion

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (PSLRA - Private Securities Litigation Reform Act) promulgada en 1995 en Estados Unidos. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la administración de TransUnion y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales pueden diferir de manera sustancial de los descritos en estas declaraciones prospectivas. Cualquier afirmación contenida en este comunicado que no constituya un hecho histórico, incluidas aquellas relacionadas con nuestras creencias y expectativas, debe considerarse una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre los beneficios esperados de la transacción, incluyendo aspectos estratégicos, comerciales y de nuestros resultados operativos, así como descripciones de nuestros planes de negocio, perspectivas y estrategias.

Estas declaraciones suelen incluir términos como “anticipa”, “espera”, “guía”, “sugiere”, “planifica”, “cree”, “pretende”, “estima”, “objetivo”, “proyecta”, “debería”, “podría”, “haría”, “puede”, “prevé”, “pronóstico”, “perspectiva”, “potencial”, “continúa”, “busca”, “predice”, o las formas negativas de estas palabras y expresiones similares.

Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen: la imposibilidad de materializar las sinergias y otros beneficios esperados de la adquisición de Trans Union de México; la posibilidad de que la integración de Trans Union de México resulte más costosa de lo previsto; interrupciones del negocio tras el cierre de la adquisición; los efectos de legislaciones futuras o pendientes, acciones regulatorias y reformas; tendencias macroeconómicas y de la industria, así como circunstancias adversas en los mercados de deuda, crédito al consumidor y servicios financieros, y otros factores macroeconómicos fuera del control de TransUnion; riesgos relacionados con el endeudamiento de TransUnion, incluida nuestra capacidad para realizar pagos puntuales de capital e intereses y cumplir con los convenios establecidos en los acuerdos que rigen nuestra deuda; y otros eventos extraordinarios y factores adicionales descritos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2025, así como en cualquier Informe Anual en el Formulario 10-K, Informe Trimestral en el Formulario 10-Q o Informe Actual en el Formulario 8-K presentado posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC - Securities and Exchange Commission), disponibles en el sitio web de TransUnion (www.transunion.com/tru) y en el de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (www.sec.gov). Muchos de estos factores están fuera de nuestro control.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha en que fue emitido el mismo. No asumimos obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar el impacto de eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de este comunicado.