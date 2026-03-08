Uteco gradúa a 623 nuevos profesionales

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. Entre aplausos y gran emotividad, la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) celebró hoy su cuadragésima sexta graduación ordinaria, con la entrega al país de 623 nuevos profesionales.

En la actividad se destacó que 472 de los graduandos corresponden a programas de grado y 151 a programas de postgrado.

En dicha jornada, la alta casa de estudios reafirmó su compromiso con la formación académica de calidad y con el desarrollo del país.

Otro aspecto relevante es que la mayoría de los graduandos son mujeres: 431 féminas, lo que representa el 69.2 %, mientras que 192 de los investidos son hombres, equivalentes al 30.8 %.

La rectora de Uteco

La ingeniera Marilyn Díaz, rectora de Uteco, resaltó que recientemente la institución celebró sus 44 años de fundación y que la academia continúa consolidándose como un referente regional en la educación superior.

Reveló que desde la Uteco se trabaja día y noche para el fortalecimiento de la calidad académica, la actualización de la oferta curricular y la promoción de la investigación con pertinencia social.

En ese contexto, la veterana educadora destacó como uno de los logros de la institución el acuerdo firmado recientemente con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, orientado a fortalecer programas de formación técnica y profesional vinculados al sector minero.

Además, mencionó la realización de pasantías, investigaciones aplicadas y programas de cooperación académica.

Otorgamiento de 2,000 becas

Al participar como orador invitado, el maestro Rafael Evaristo Santos, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, prometió la asignación de 2,000 becas que favorecerán a estudiantes de lenguas modernas y programación, además de otras iniciativas de formación académica avanzada.

En nombre de los graduandos, las palabras de agradecimiento a la institución académica fueron pronunciadas por Benjamín Núñez, quien agradeció, en representación de los nuevos profesionales, al personal docente y administrativo y a la dirección de la entidad universitaria por su contribución en la formación de los 623 graduandos.

Fue notoria la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Jissel Valera; la gobernadora Cristiana Rodríguez; el alcalde de Cotuí, José Eugenio Montilla; Esteban Marte, presidente del Consejo de Regencia de la UTECO; y los diputados Cati Díaz, José Alberto Jiménez y Sadoki Duarte, entre otros invitados especiales y familiares de los graduandos.