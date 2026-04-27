La vacunación: clave para proteger a 14.6 millones de niños en Latinoamérica

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

En el marco de la 24ª Semana de Vacunación de las Américas (SVA), especialistas en salud han encendido las alertas en la República Dominicana ante la necesidad urgente de reforzar los esquemas de inmunización y cerrar las brechas de cobertura, especialmente en la población infantil.

El llamado surge en un contexto regional preocupante. En los últimos meses, América Latina ha experimentado un incremento significativo de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos ferina, lo que ha reavivado el debate sobre la importancia de la vacunación como herramienta esencial de salud pública. A esto se suma la proximidad de eventos internacionales masivos en 2026, que incrementarán el flujo de viajeros y, con ello, el riesgo de importación de virus.

De acuerdo con estimaciones recientes de organismos internacionales, más de 1.4 millones de niños en las Américas no han recibido siquiera una dosis de la vacuna DPT, que protege contra difteria, tos ferina y tétanos. Esta población, conocida como “cero dosis”, representa uno de los principales desafíos para los sistemas de salud, ya que concentra el mayor riesgo de brotes.

Rebrotes que preocupan a la región

La situación epidemiológica actual refleja una tendencia inquietante. La región ha reportado miles de casos de sarampión en al menos 13 países, con decenas de fallecimientos, lo que llevó a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de vigilancia. Aunque la República Dominicana se mantiene libre de esta enfermedad, el riesgo de importación sigue latente debido al aumento de casos en países como México, Estados Unidos y Canadá.

En paralelo, la tos ferina ha resurgido con fuerza. Entre 2023 y 2024, los casos en América pasaron de poco más de 11 mil a más de 66 mil. La República Dominicana no ha sido ajena a esta realidad: se ha registrado un aumento de contagios, incluyendo muertes en lactantes menores de un año, el grupo más vulnerable.

Especialistas advierten que la disminución en las coberturas de vacunación durante los últimos años, agravada por la pandemia, ha dejado a miles de niños expuestos. “Si la defensa baja, surgen los rebrotes”, coinciden expertos, al subrayar la necesidad de actuar de forma inmediata.

La vacunación como estrategia central

Organismos internacionales destacan que la vacunación previene entre 4 y 5 millones de muertes cada año en el mundo, posicionándose como una de las intervenciones sanitarias más efectivas. Sin embargo, para evitar brotes, es fundamental mantener coberturas superiores al 90 %, una meta que muchos países aún no alcanzan. En este sentido, los especialistas enfatizan la importancia de fortalecer los programas de inmunización rutinaria, ampliar el acceso a las vacunas y mejorar la confianza de la población en estos procesos.

La innovación también juega un papel clave. Las vacunas combinadas, por ejemplo, permiten proteger contra varias enfermedades en una sola aplicación, lo que simplifica los esquemas y reduce la cantidad de visitas a los centros de salud. Esto, además de facilitar la logística, contribuye a aumentar las tasas de vacunación.

Asimismo, las vacunas acelulares contra la tos ferina han demostrado ser más seguras y mejor toleradas que las tradicionales, reduciendo efectos secundarios como fiebre o inflamación. Su implementación en algunos países ha logrado disminuir significativamente los eventos adversos y mejorar la aceptación por parte de los padres.

Nuevas herramientas

Otro de los focos de atención es el virus respiratorio sincicial (VSR), una de las principales causas de hospitalización en niños pequeños. Actualmente, existen dos estrategias recomendadas para su prevención: la vacunación durante el embarazo y la administración de anticuerpos monoclonales a los recién nacidos. Esta combinación ha mostrado resultados prometedores en países como Chile, donde se ha logrado reducir de manera significativa las hospitalizaciones y los ingresos a cuidados intensivos en bebés, marcando un avance importante en la protección de la primera infancia.

Un llamado a la acción

Ante este panorama, el Ministerio de Salud Pública dominicano ha reiterado su exhortación a padres y tutores para revisar las tarjetas de vacunación de sus hijos y acudir a los centros de salud en caso de esquemas incompletos.

Los expertos coinciden en que el momento actual es decisivo para recuperar las coberturas.