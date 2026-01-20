Voluntariado Banreservas pone en circulación en Madrid el libro sobre testimonios de mujeres de RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. – El Voluntariado Banreservas puso en circulación el libro Historias de vida y buena voluntad dominicana en España, una obra que recoge los testimonios de 34 mujeres dominicanas que han hecho de España su hogar, en el que d estaca historias de superación, esfuerzo y compromiso con sus familias y con su identidad.

La actividad se realizó en las instalaciones de la Oficina de Representación de Banreservas en Madrid, durante un encuentro con miembros de la diáspora dominicana, y fue encabezada por la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas.

Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas; y Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; entregan un ejemplar a Neivy Tolentino.

Durante sus palabras, Quijano de Aguilera se refirió a la diáspora como el éxodo que algunas mujeres dominicanas emprendieron hacia España: “un viaje para crecer de la mejor manera, avanzar en conocimiento y hacer de sus cualidades una empresa”.

La presidenta del Voluntariado expresó que algunas mujeres llegaron siendo profesionales y con sus conocimientos para fortalecer su meta; otras comenzaron desde cero, sin profesión, siendo amas de casa, dando sus servicios en hoteles o cuidando niños.

“Es un trabajo duro, donde emprender este camino cuesta: Hay que dejar atrás a la familia, a su propia patria y amistades. Hoy en día son grandes empresarias; donde lo dejan todo atrás. Eso es ser valiente”, resaltó Quijano de Aguilera.

Asimismo, destacó: “No hay que olvidarnos de quiénes somos y seremos para llegar lejos y transmitir nuestra propia experiencia, demostrando que ¡sí se puede llegar más allá!”.

El libro aborda temas como el trabajo digno, el estudio, el emprendimiento, el envío de remesas aun en contextos económicos complejos y el sentido de pertenencia que no se diluye con los kilómetros. Asimismo, se destaca la solidaridad como un valor transversal presente en cada testimonio.

Quijano de Aguilera agradeció el respaldo de Banreservas a esta y otras iniciativas sociales impulsadas por el Voluntariado, señalando que el acompañamiento a la diáspora contribuye a transformar el esfuerzo individual en bienestar colectivo y a fortalecer los vínculos entre la República Dominicana y sus comunidades en el exterior.

La autora del libro, la periodista Indhira O. Lora de Fernández, agradeció al Voluntariado Banreservas por apoyar la publicación y por difundir la valiosa labor de la mujer dominicana en el extranjero, destacando la dignidad, perseverancia y capacidad de superación que reflejan las historias recogidas.

La pieza editorial recoge las historias de Damaris Segura, Eligia Aquino, Ery Francisca Reyes, Esmerlin Hernández, Eugenia García, Fiordaliza Mercedes, Juana Emilia Germán, Julia Maribel Correa, Keuri Méndez, Leonela Báez, Meleanchys Bernabel, Saira Catalina Mota, Sandra Batista, Yanelis Vilas, Yris Sisa, Yudelka Tania Pérez, Alfonsina Isidor, Carmen Elena Aguilera, Crismeidy Ureña, Isabella Fernández, Lluvia Marchena, Neyvi Tolentino, Taina Almodóvar, Thelma Khunhart, Virginia Read Escobal, Carla Jovine, Eduvigis Ortiz, Fátima “Mary” de los Santos Duval, Jeannette Alfau, Lucy Suazo, Maribel Santos, Raquel Fernández, Sachenka Santos y Yesenia Valle, mujeres que compartieron sus experiencias de vida como fuente de inspiración y testimonio de superación.

La puesta en circulación del libro se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), como parte de las actividades que acompañan la presencia dominicana en este importante escenario internacional.

Con esta iniciativa, el Voluntariado Banreservas reafirma su compromiso de promover proyectos que visibilicen el aporte de la diáspora dominicana, fortalezcan la identidad cultural y fomenten valores de solidaridad, inclusión y desarrollo humano.