Así ha reaccionado la gente al cambio de look de Fefita La Grande

La merenguera típica, Manuela Josefa Cabrera, mejor conocida como “Fefita La Grande” sorprendió con su nuevo look, donde se muestra con su pelo corto.

La artista compartió en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve su pelo corto, un jean roto y una característica blusa media transparente con el mensaje: “buenas vibras positivas y alegre, como me veo. yo me veo bien creo yoooo”.

Las reacciones en tono positivo por parte de los seguidores no se hicieron esperar, que van desde “bella”, “muy bella”, “hermosa”, y hasta quienes aseguran que se ve más joven.

La usuario angiediaz_06 comentó “@laviejafefard te ves más linda así de sencilla, no con tantas prendas y también sin lentes , te ves bien linda” .

Otra seguidora que también hizo una valoración positiva el cambio de la artista fue @neniramos18 quien expresó que La vieja Fefa “Esta bellísima radiante . Dios bendiga su energía @laviejafefard”.

Se recuerda que la popular merenguera típica celebró en el mes de septiembre su cumpleaños número 75, donde fue sorprendida por su novio Miguelito Piña, para hacerle la propuesta de matrimonio, quien frente a todos los presentes, se arrodilló y le entregó el anillo y de manera cantada le hizo la propuesta a ritmo de Nicky Jam con el tema “Cásate conmigo”.

Algo inusual en la artista es responder a las críticas negativas que le realizan, el pasado día 15 de diciembre compartió una foto donde aseguraba que se sentía mentalmente preparada para las valoraciones negativas.

“Mientras mucho se levanta ahora para trabajar yo estoy llegando a mi hogar a dormir una cuantas horas para volver a trabajar ahorita pero me siento en mi cama y empiezo a ver los comentarios y crítica que ponen en alguna foto o video míos otros dicen quien le maneja la página a la vieja, no sabe lo que sube , otros dice vieja rastrera pero saben que yo me siento muy preparada mentalmente para toda sus crítica y sus comentario negativo, los positivos también”, aseguró la artista.

Aconsejó “no pierdan su tiempo comentando que si mi maquillaje oh si un creo que eso no me suma tampoco me resta, así que pasen un buen día y feliz resto de todo el año, los quiero muchísimo ❤️ todos los críticos de mi Instagram”.