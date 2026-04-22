Ante la crisis: Las cuestiones coyunturales y las Fundamentales

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El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de consulta para hacer frente a la crisis global en la producción y cadena de suministro de bienes y servicios, en particular de los hidrocarburos, desatada por la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Debe evitarse la distracción, puesto que algunos líderes y sectores no entienden el momento y la gravedad de sus proyecciones, pretendiendo convertir la consulta en un espacio de campaña politiquera, pensando sólo en los procesos electorales del año 2028. Las propuestas y los planes no deben limitarse a lo coyuntural, debiendo apuntar principalmente a las cuestiones fundamentales a encararse, en procura de una nación moderna, productiva, de gente prospera, con bienestar y llena de sueños. Entre otros, debemos retomar la discusión y solución de las siguientes cuestiones fundamentales:

1.- El desarrollo de las fuerzas productivas y la tecnificación del aparato industrial, la energía, la construcción, la metalurgia, la agropecuaria, la pesca, el transporte, el turismo y el comercio 2.- Elevar la calidad del empleo y el nivel de vida de la fuerza de trabajo (vivienda, transporte, educación, salud, alimentación y diversión) 3.- La reforma global de la educación, para la formación de los profesionales, los científicos y los técnicos que requiere la nación; 4.- Procurar la Soberanía energética, superando la dependencia de los hidrocarburos y el carbón mineral importado; 5.- Colectivización y diversificación del transporte (motorizado, ferroviario, aéreo y acuático); 6.- Transparentizar y focalizar nuestra política de relaciones exteriores, en especial con los Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, China y la India, fortaleciendo el intercambio con los hermanos países caribeños y latinoamericanos; 7.- Mejorar la comprensión de la cuestión haitiana para cuidar y asegurar nuestros intereses y la identidad soberana, sin perjudicar los vínculos con ese vecino país; 8.- Profundizar el proceso de modernización y digitalización del Estado y los Ayuntamientos, reduciendo su tamaño, simplificando y agilizando los procedimientos administrativos.

Además: 9.- Acometer la construcción de alcantarillas, cloacas e imbornales en las ciudades, junto con modernos sistemas de recogida y disposición de los desechos sólidos, creando una cultura de limpieza e higiene colectiva y personal 10.- continuar impulsando el deporte, la cultura y el arte en general, como marca país y fuente de riquezas. 11.- Declarar de alta prioridad la conservación de los recursos naturales, nuestros ríos, lagos, lagunas, bosques, litoral marino y montañas y 12.- Promover y fortalecer, por todas las vías, de los valores éticos, las buenas costumbres, la solidaridad, el estudio, el amor a la patria y la honradez. Esos deben ser los ejes principales de nuestro plan de nación, el país que aspiramos.