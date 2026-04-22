La crisis del Medio Oriente: un desafío con pocos precedentes históricos

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Nuestras reflexiones sobre la contemporaneidad nacional e internacional en este importante medio comunicacional están interconectadas a los momentos de excepción que le ha tocado vivir a la humanidad en su devenir histórico, entre ellos aquellos que, por su impacto en la vida de las gentes, de los pueblos, de nuestra nación de modo implícito, nos han convocado a su estudio y de modo particular, compartirlo con los lectores de Hoy.

Finalizando el mes de febrero del 2026, la humanidad asistió a un acontecimiento inédito, generador de incertidumbres, repercutiendo en su vida, provocado por la guerra entre Israel, Estados Unidos, Irán y el Líbano en el convulso Medio Oriente ¿Y cuál ha sido ese suceso?

Nos referimos al bloqueo del Estrecho de Ormuz a partir del día 8 del mes de marzo.

¿Cuál es la importancia de este espacio geográfico convertido en ficha clave en el tablero de bienes básicos producidos en el mundo?

Para el año 1908, en el territorio de Persia, hoy Irán, se produce el primer hallazgo de petróleo, convirtiéndose en el 1913, en pionera refinando crudo y, desde ese momento, al mundializarse el uso de los hidrocarburos, el angosto Estrecho de Ormuz con apenas 35 kms. de ancho y 165 de largo, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, toma importancia de primer orden al navegar por sus aguas buques abastecidos de hidrocarburos dirigidos hacia el Océano Indico para suplir la demanda del mercado internacional.

Desde entonces, el transcurrir del tiempo y con la exploración de nuevos bienes básicos, de modo específico, energéticos, en territorios del Golfo Pérsico, las aguas de esta región medio oriental, a las que pertenece el Estrecho de Ormuz, se convierten en imprescindible para un mercado internacional en demanda progresiva de los mismos.

Es así, entonces, como va tomando primacía marítima pasando el 20% del petróleo (20 millones de barriles diario) e insumos para fabricación de fertilizantes nitrogenados (como la urea un 45% y armoníaco 30%) usado en el mundo, Azufre para la refinación del petróleo, alrededor de 1/3 de Metanol elemento químico fundamental en la fabricación de plásticos, grafito usado en las baterías de vehículos eléctricos, aluminio con uso importante en construcción, transporte y energías renovables, Helio subproducto del procesamiento de gas natural y en la construcción de microprocesadores, Glicol como componente esencial en la fabricación de las fibras de poliéster para uso en envases y textiles, Pellets de mineral de hierro fundamental en la siderurgia universal.

No existe duda de que, el mercado mundial tiene en el Estrecho de Ormuz un accidente geográfico que gravita de modo importante en su desenvolvimiento, donde el petróleo, por su condición como materia prima energética, el gas natural y los fertilizantes nitrogenados, esenciales en la producción de rublos agrícolas para la alimentación del ser humano, representan los bienes de mayor importancia que navegan hacia los mercados mundiales.