Una valiente y pertinente cumbre

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La recién finalizada IV Cumbre en Defensa de la Democracia realizada en Barcelona, además de superar a las anteriores, tiene un inequívoco sentido de pertinencia política. Se celebra en medio de una evidente desaceleración de la marcha de la internacional de derecha que parecía indetenible y no sólo eso, sino que en algunos países sectores de esa internacional comienzan a sufrir reveces electorales y en perspectiva en otros, como en los EEUU, donde la tendencia es hacia una recomposición del escenario político/institucional que podría significar algo más que un freno a la ola ultraderechista que encabeza su actual presidente.

No es mera casualidad, los hechos sociales, históricos, políticos, las luchas por derechos humanos en momentos dejan vivos y profundos sedimentos queresurgen en coyunturas como respuesta colectiva al estado de situación que en ese momento se vive. No es casual que sean progresistas que, en defensa de la democracia, den la cara y el grito de combate a la arrogancia de la bestia de la intolerancia. Fueron esas fuerzas, que en siglo 18 unía a los gremios, sindicatos e intelectuales públicos que se constituyeron en movimiento socialista de vocación internacionalista.

Su objetivo era conquistar derechos sociales, políticos y económicos, en breve, conquistas democráticas, y las impulsaron nuevas instituciones para consolidar esos derechos que hoy quiere conculcar la ultraderecha, mediante la destrucción de los pilares básicos en que se asienta la democracia. Quizás por eso sea el presidente Lula, la figura que con más determinación, iniciativas y legitimidad se haya destacado en la organización para el combate a las fuerzas de izquierda y progresista del mundo en defensa de la democracia. Igualmente, que sea Pedro Sánchez, del PSOE, el anfitrión de la Cumbre.

La historia política de las figuras más destacadas en ese evento ha discurrido en sostenida defensa de derechos inalienables, la Sheinbaum del México Insurgente se destacó en las esferas de las protestas estudiantiles, la academia y la política, Boric, anterior anfitrión, creció en el ambiente de la combativa izquierda chilena, al igual que Petro que viene de la lucha armada en defensa de la democracia en Colombia. Todos son coherentes en sus posiciones y lo demostraron con su negativa a reconocer el resultado de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, y luego ser enfáticos en la condena a la intervención para raptar al entonces presidente de ese país.

Esta IV Reunión por la Democracia tiene un importante significado en la lucha concreta contra los intentos avasalladores de la ultraderecha. Que convoca a todo aquel que piensa en el significado de la lucha por la democracia hoy, al tiempo de plantearle a los partidos políticos y a los gobiernos la necesidad de una posición clara sobre el concepto de soberanía nacional y de las alianzas que impone este tiempo en que las funciones de los organismo multilaterales y el respeto a las soberanía de los pueblos se ha reducido a su mínima expresión.

Cuando la embajadora de EEUU censura al Gobierno dominicano por haber enviado un alto funcionario, que no es de Cancillería, como observador en la Cumbre incurre en una intromisión en los asuntos internos del país, porque decir con quien, y qué tipo de relaciones puede este establecer, obliga al Estado dominicano a responder con hechos, en que consiste el ejercicio concreto de su política exterior. Pero no sólo el gobierno debe responder esa intromisión, también los partidos. Principalmente esos partidos, y esos personajes que se la pasan “defendiendo” lo que entienden patria. Aquellos que con vista oblicua leen el significado de la palabra soberanía. Esos que ante ese y otros hechos guardan silencio.