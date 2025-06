Las risas, los momentos con personas especiales, desconectarte de la rutina y sumergirte por unas horas en un mundo alterno donde la magia se hace realidad y la adrenalina se apodera de todo tu cuerpo… son algunas de las razones por las que vale la pena visitar un circo.

Desde el 1 de mayo, República Dominicana abrió el telón para recibir al Symphony Circus con su nueva producción “Imagination”, en la clásica carpa roja y blanca que anuncia eventos llenos de color y talento internacional.

¿Aún no has ido? Aquí te damos 10 razones para no perderte este espectáculo:

1- Estreno exclusivo en RD

La temática de “Imagination” se presenta por primera vez en República Dominicana y fue diseñada especialmente para el público criollo.

2- Un espectáculo para disfrutar en familia

Martín España, director artístico de Symphony Circus. Foto/Félix Rojas.

El director artístico, Martín España, asegura que es “el único espectáculo en el mundo para ir a disfrutar con la familia”, y que su objetivo principal es la unión familiar.

“En una época donde las pantallas nos separan, es un reto para nosotros. A lo mejor la gente entra con su teléfono muy distraída, pero termina la función y la gente tiene el teléfono muy guardado”, expresó Pitillo, uno de los payasos y protagonistas de los shows.

“Ese es el reto para nosotros, hacer un entretenimiento que una y que cree recuerdos, porque lo que importa es el momento presente, lo que se vive, porque eso es lo que recordamos y hace que el circo trascienda”, añadió.

3- Pensado para el público dominicano

Pitillo, payaso de Symphony Circus. Foto/Félix Rojas.

Pitillo destacó que el show fue adaptado para el público local, incorporando incluso música dominicana.

“Este espectáculo está hecho para el público dominicano. Por ejemplo, en una de nuestras presentaciones hicimos un homenaje a Fernando Villalona, quien estuvo presente en el show”, contó.

“Eso hace que la gente se identifique”, aseguró por su parte España.

4- Risas garantizadas

Patín, payaso de Symphony Circus. Foto/Félix Rojas.

En todo circo los payasos son infaltables, y en Imagination, las carcajadas están aseguradas con personajes como Patín.

Durante una entrevista con el equipo del Hoy, mientras hablaban de cómo les nace de forma natural hacer reír, Martín España recordó una anécdota divertida que protagonizó Patín. Fue él quien la compartió con entusiasmo:

“Un niño viene y me dice: ‘hey, señora’ (por la peluca, comentan sus compañeros), y yo le digo: ‘yo no soy señora, soy señorita’”, dijo Patín, provocando las risas del equipo.

“Siempre hay novedades en las funciones. Tratamos de hacerlo igual todos los días, pero siempre hay cosas nuevas”, comentó el director.

5- Interacción constante con el público

Pitillo toca una infinidad de instrumentos entre el público y los hace partícipes del espectáculo, incluso creando música en conjunto con los asistentes.

6- Atracciones de alto nivel

Sebastián, malabarista de Symphony Circus. Foto/Félix Rojas.

“Por ser la primera versión, uno le monta los kilos. Acá es pura carne: no hay arroz, no hay verduras. Puro acto fuerte: el globo de la muerte, … Son actos de mucho nivel. Hasta las coreografías son muy bonitas”, destacó Pitillo, originario de Perú.

Martín España, por su parte, agregó que cuentan con música y cantante en vivo, el famoso globo de metal con cuatro motocicletas al mismo tiempo, triples saltos mortales, y acrobacias como las de Ari Preciado, una mexicana que realiza un salto de 35 pies de altura en el columpio ruso.

“A diferencia de otros circos que hacen dos o tres atracciones y lo demás es relleno, Symphony Circus es puras atracciones”, indicó España.

7- Malabaristas y adrenalina

Andrea es mexicana y hace acrobacias en Symphony Circus. Foto/Félix Rojas.

Los malabaristas y acróbatas ejecutan rutinas vertiginosas que ponen a prueba los límites del cuerpo humano, manteniendo al público al borde de su asiento.

8- Tecnología al servicio del arte

El espectáculo combina luces inteligentes, sonido envolvente y pantallas, integradas con el talento de los artistas, para brindar una experiencia visual de primer nivel.

9- Comodidad para todos

Sebastián muestra su talento como malabarista. Foto/Félix Rojas.

La carpa está climatizada, con sillas acolchonadas, valet parking, área infantil, oferta gastronómica, y la posibilidad de tomarte fotos con los personajes tras cada función.

10- Un equipo dedicado y en constante mejora

Pitillo toca el violín. Foto/De León

El director destacó que el espectáculo es el resultado de un trabajo comprometido. Ensayan con antelación y siguen perfeccionando cada detalle.

“Siempre queremos dar lo mejor, hacer lo mejor todavía. Las prácticas nunca se acaban”, afirmó.

El equipo incluye un coreógrafo, director artístico, diseñadora, costurera, y más talentos que dan forma a esta historia.

¿Hasta cuándo estará disponible?

Pitillo hace su debut con el violín. Foto/De León.

Aunque inicialmente se pautó por un mes, el equipo sigue abriendo funciones a medida que las boletas se agotan.

“Nos vamos quedando y quedando hasta que el público dominicano quiera”, aseguran.

Datos que debes saber

Symphony Circus. Foto/De León

Funciones : de martes a viernes: 8:00 de la noche. Sábados y domingos: 2:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m.

: de martes a viernes: 8:00 de la noche. Sábados y domingos: 2:00 p.m., 5:00 p.m. y 8:00 p.m. Boletas: disponibles en Uepa Tickets

disponibles en Uepa Tickets Duración del show: 2 horas

2 horas Más de 40 artistas internacionales de Estados Unidos, Rusia, Ucrania, México, Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Perú, entre otros.

10 actos principales, interpretaciones musicales en vivo y participación de payasos en un montaje donde la fantasía y el cuerpo humano se entrelazan sin límites.

