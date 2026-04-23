La selva del motor nos llena de terror

Creado: Actualizado:

En la era del absurdo, donde pesa más el espectáculo que la vida, la última víctima de la sinrazón fue Deivy Abreu Quezada, de tan solo 41 años, quien murió a manos de una horda de motoristas asesinos y unos testigos que prefirieron grabarlo antes de llevarlo inmediatamente al hospital que, por demás, está muy cerca del Palacio de Justicia de Santiago.

Deivy manejaba un camión de basura el viernes pasado cuando rozó a un motorista y, acto seguido, le cayó atrás junto a otros siete para cobrarle su ultraje. Aunque llegó hasta el parqueo de la casa de la justicia, ¡Le dieron dos puñaladas frente a todo el mundo por una tontería! Los testigos, en lugar de trasladarlo al hospital, lo grabaron mientras llegaba el 9-1-1. Perdió demasiada sangre y, al otro día, murió.

A Deivy lo mató mucha gente: la turba que lo persiguió, propia de la peligrosa y agresiva selva en la que se convirtieron las calles del país, los que le acompañaron en el Palacio de Justicia, cuya desidia y afán por crear contenidos de impacto evitó que lo atendieran a tiempo y las autoridades, quienes cacarean demasiado pero no logran imponer la seguridad y el orden.

Todos hemos tenido algún incidente con un motorista, tuvimos miedo y pagamos para no ser atacados. ¿Por qué es tan difícil controlarlos? ¡Se burlan de la ley!