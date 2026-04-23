Sumergidos en el lío mundial hechura de Trump

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No hay dudas que el mundo ha comenzado a transitar un sendero de las irracionalidades humanas hechura del presidente norteamericano en su megalomanía de dominar al mundo y someterlo a su trastornada voluntad imperial. Como un elefante embravecido atrapado en una cristalería así Trump está llevando al mundo creando conflictos por doquiera y pretender hacer prevalecer la fuerza norteamericana que con nuevos bríos azota a lodos los países.

El imperialismo incontrolado ha desatado sus fuerzas para someter a una sola voluntad a quienes se atrevan desafiarlo de manera que se mantienen vigilados y advertidos todos los países que su compostura estará regida por la observancia de las nuevas directrices que les dicte el gobierno de Estados Unidos bajo las órdenes que emanen de Washington.

Hay un temor generalizado en el mundo occidental de los arbitrarios aranceles que impone el Gobierno norteamericano cuando no están alineados a sus mandatos de sumisión y de observancia de una conducta contra los países insumisos sujetos a los castigos arbitrarios de un mandatario que las mentes sensatas de esa sociedad no se explica el apoyo que recibe y después de ver de como los asaltantes al palacio del congreso en 2024 han sido perdonados y hasta premiados como héroes nacionales cuando casi destruyeron el edificio para seguirle la corriente que de seguro ocasiona temor en las mentes sensatas norteamericanas asediadas por lo que cada día se espera ver lo que se le va a ocurrir al gobierno republicano procurando crear una sociedad domesticada a la voluntad desquiciada de un hombre fuera de sus cabales.

Los norteamericanos, en su elevado grado de libertad que la gozan plenamente con sus derechos pero el elevado grado de la existencia de grupos radicales carentes de toda conciencia lógica y de reconocimiento de los derechos individuales ocasionan esos desvaríos ideológicos que permean a la sociedad llevándola a puntos de enfrentamiento con las decisiones irracionales de individuos que se creen por encima del bienestar social y pretenden establecer su peculiar forma de interpretación de la democracia y de la libertad dando lugar a aberrantes acontecimientos que perturban los sectores más allegados al orden de su estabilidad social que afortunadamente no se refleja en el país como un todo por las grandes dimensiones del territorio de la unión.

La crisis cataclísmica generada por las acciones de Trump no ha golpeado a los países pequeños del Caribe, e incluso muchos como el dominicano sostienen un nivel de comercio notables y encaminados a sostener un nivel de inversiones que proporciona un colchón de protección económica que le permite a los gobiernos isleños a soñar con una gran prosperidad siempre y cuando se mantenga controlada la presencia de haitianos en el territorio oriental ya que ellos si pueden ingresar sin controles a la parte oriental de la isla en donde ya tienen sus asentamientos que les permite mantenerse y aportar con sus mano de obra ciertas labores que otras maneras sería difícil de obtener.

Es muy difícil, por no decir imposible que la válvula de entrada de haitianos ilegales al territorio se controle ya que la porosidad del mismo no permite un cierre hermético, además las relaciones de convivencia permite un estado de acercamiento que el idioma no es problema, y es que existe un grado de complicidad doméstica que lleva las relaciones hasta un elevado grado de familiaridad pese a la barrera del idioma.