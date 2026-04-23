Barahoneros en la revolución de abril

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Al cumplirse el 61 aniversario de la revolución del 24 de abril 1965, vamos destacar la participación de combatientes barahoneros en esa gesta gloriosa: La tarde del 24 de abril, que cayó sábado, estábamos en un juego de pelota en una liga organizada por el deportista Luis Sánchez cuando escuchamos los gritos de una multitudinaria caravana celebrando la caída del Triunvirato. Al otro día, junto a nuestro extinto hermano Rafelito nos apersonamos a la base aérea de Barahona donde centenares de manifestantes reclamaban armas para venir a luchar en la zona constitucionalista de Ciudad Nueva, recibiendo del coronel Eladio Marmolejos un ultimátum de que desalojaran el lugar o de lo contrario seriamos ametrallados.

Sin embargo, un grupo de barahoneros logró incorporarse al movimiento cívico militar liderado en el plano político por Juan Bosch que estaba en el exilio y José Francisco Peña Gómez que anunció a través de Tribuna Democrática el derrocamiento del régimen defacto.

El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó convertido en líder militar de la insurrección después de la inmolación del coronel Rafael Fernández Domínguez estuvo a punto de ser asesinado en el hotel Matum, acción criminal que trató de ser reproducida al regreso de los combatientes barahoneros, recibidos a tiros y bombazos en el Parque Central de Barahona, pero por un milagro de la providencia divina salieron ilesos.