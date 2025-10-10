Los primeros días del presente mes de octubre en la República Dominicana se han visto marcados por múltiples hechos violentos, algunos de ellos vinculados a conflictos sociales, lo que ha generado preocupación y alarma entre los ciudadanos.

A continuación, el periódico Hoy presenta un recuento de algunos de los casos más impactantes:

Tiroteo deja dos muertos y tres heridos en Santiago

La mañana del lunes 6, un tiroteo ocurrido durante una fiesta clandestina o “teteo”, en la calle Anacaona esquina Duarte, del sector Pueblo Nuevo, en Santiago de los Caballeros, cobró la vida de dos personas y dejó tres heridas.

De acuerdo con el informe preliminar, las víctimas mortales fueron identificadas como Scotti Manuel Tejada Francisco (a) Escori, de 23 años, y Jasson Alexander de los Santos Batista (a) El Capi, de 20, quienes se encontraban compartiendo en la citada calle cuando los agresores, a bordo de motocicletas, les emprendieron a tiros sin mediar palabras.

Mientras que los heridos son Juan Antonio Toribio Martínez, de 57 años; Elistha Heridenia Almonte, de 19, y Russell Arath Núñez, de 24, quienes reciben atenciones médicas en distintos centros de salud.

Por este hecho, la Policía busca a cinco individuos identificados como Yudelfry Arias (a) Cara de Bola, Bujía, Yasel, Andy, Edwin y El Siete.

Joven es asesinado tras salir de culto cristiano

Ese mismo día, pero en horas de la noche, un joven fue ultimado a tiros por dos individuos mientras se desplazaba junto a su esposa en una motocicleta, tras salir de un culto cristiano, en la avenida Ecológica de Santo Domingo Este.

El occiso fue identificado como Miguel Ángel Coronado, de 23 años.

Coronado recibió un disparo que le perforó un pulmón, sin que los agresores le robaran pertenencias ni el medio de transporte en el que se desplazaba.

Deja en la orfandad a un niño de tres años.

Asesinan a dos hermanos

En tanto, la noche del martes 7, dos hermanos fueron asesinados a tiros por desconocidos mientras transitaban a bordo de una pasola por el sector San José Afuera, del municipio de Baitoa, en Santiago.

Los fallecidos fueron identificados como Robert Alexander Minier Sandoval, de 38 años, y Freddy Minier Sandoval, de 39, ambos residentes en el kilómetro 6 del mencionado sector.

Durante el procesamiento de la escena, la Policía Científica recolectó trece casquillos calibre 9mm y documentó la motocicleta involucrada, marca Agri Z, color rojo, sin placa.

La Policía Nacional comunicó que, en coordinación con el Ministerio Público, profundiza las investigaciones sobre los hechos ocurridos, con el objetivo de identificar a los agresores, esclarecer las circunstancias y someter a los responsables a la acción de la justicia.

Hallan el cadáver de Modesto Marmolejos

Fue hallado este miércoles 8 el cadáver de Modesto Marmolejos del Rosario, quien había sido reportado desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre por sus familiares en el sector Cienfuegos, distrito municipal Santiago Oeste.

Según versiones, el hallazgo del cuerpo, que presuntamente estaba atado de pies y manos, se produjo en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat, ubicado en el distrito municipal Jicomé, provincia Valverde.

«Llegamos acá por las informaciones de nuestras fuentes. Nos enviaron video e imágenes cuando el cadáver venía bajando, supuestamente atado de pies y manos. Cuando di la vuelta por Jicomé me perdí para encontrarlo, pero me encontré con él solito acá, al parecer ya lo habrían retirado unos samaritanos de las aguas», manifestó uno de los familiares.

Por su parte, el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó el jueves que continúan las investigaciones en torno a este caso.

Hombre le quita la vida a su expareja

Por otro lado, en la provincia Hato Mayor, un hombre de nacionalidad haitiana ultimó a su expareja sentimental.

La víctima es Moselene Lorence, de 42 años, cuyo cadáver fue encontrado en unos matorrales del sector La Piñita, municipio El Valle, el pasado martes 7. Mientras que el presunto homicida, Arnold Volcy, de 45 años, fue apresado por la Policía Nacional.

Al detenido se le ocuparon un bolso, dos celulares de distintas marcas y un cargador.

Anorld Volcy fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Hallan restos humanos calcinados

A la lista de crímenes, la noche de este jueves 9 se sumó el hallazgo de restos humanos calcinados, presuntamente correspondientes a la señora Lisset Melenciano Tejada, quien fue reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre de 2025 en esta provincia.

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda e investigación desarrollado hoy, en la residencia de la desaparecida, ubicada en el sector Kilómetro 3½, municipio cabecera de San Cristóbal.

Durante la inspección técnica de la escena, los agentes investigadores, junto a representantes del Ministerio Público, detectaron un área de tierra removida en un solar frente a la vivienda. Tras realizar la excavación, se ubicó un hoyo parcialmente cubierto con ramas y rastros de combustible (gasoil), donde se encontraron fragmentos óseos y restos calcinados con características compatibles con tejido humano.

Los indicios recolectados fueron embalados, etiquetados y levantados conforme a los protocolos de cadena de custodia, y remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis científico y antropológico, con el propósito de confirmar la identidad de la víctima y determinar las causas y circunstancias del hecho.

La Policía Nacional mantiene activas las labores de investigación en coordinación con el Ministerio Público, a fin de profundizar en las líneas de indagación que conduzcan a la identificación y captura de los posibles responsables de este lamentable suceso.

La institución del orden reitera su compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la seguridad ciudadana, garantizando el estricto cumplimiento de los procedimientos legales y técnicos en cada etapa del proceso investigativo.

