Gobierno invierte RD$409.5 millones para transformar margen oriental del río Ozama en Las Lilas

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El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizó este martes un recorrido de supervisión por el sector Las Lilas, en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, para constatar el avance del proyecto “Recuperación del margen oriental del río Ozama”, una intervención integral ejecutada por la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), con una inversión de RD$409.5 millones, orientada a recuperar y sanear el borde del río, mejorar la infraestructura urbana y dignificar las condiciones de vida de miles de familias.

Durante la visita, Paliza resaltó que esta obra forma parte de la política integral del Gobierno para transformar comunidades vulnerables en espacios seguros, organizados y con oportunidades reales de desarrollo humano, mediante proyectos que combinan infraestructura, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

“Estamos apostando a una transformación profunda del ordenamiento urbano y la recuperación ambiental del río Ozama, pero sobre todo que prioriza a las familias devolviéndoles su dignidad y esperanza, porque nadie merece vivir en incertidumbre”, expresó el ministro.

El proyecto, respaldado por el decreto 521-25, contempla la creación de un corredor ambiental y social que integrará espacios públicos seguros, áreas verdes, infraestructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos, así como servicios esenciales remozados y de nueva construcción. Se estima que esta intervención impactará a 62,815 habitantes de la zona.

Actualmente se ejecuta la primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 metros cuadrados de intervención urbana. Los trabajos se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, como parte de los esfuerzos del Gabinete Ozama-Isabela, iniciativa creada por la Presidencia para dirigir y transparentar las acciones de rescate, saneamiento y recuperación integral de estas cuencas hidrográficas.

En ese sentido, la coordinadora general de URBE, Rocío Vidal, aseguró que la obra avanza conforme al cronograma, priorizando la calidad de los trabajos y el acompañamiento social a las familias impactadas.

“Estamos desarrollando una intervención integral que combina infraestructura, medio ambiente y componente social. Nuestro compromiso es garantizar que cada familia reciba un trato justo y que el resultado final sea un espacio digno, funcional y sostenible para toda la comunidad”, afirmó Vidal.

Detalles del proyecto

La intervención completa incluye 800 mts lineales a la orilla del Río de los cuales de primera fase incluye construcción de una vía de 350 metros lineales a orillas del río, con estabilización de suelos y protección de márgenes.

Asimismo, contempla el remozamiento de infraestructuras comunitarias clave como el dispensario médico, el destacamento policial y canchas deportivas, junto con el mejoramiento del entorno residencial y el fortalecimiento de los servicios básicos.

El proyecto también incluye 5,800 metros cuadrados de áreas verdes y paisajismo, así como nuevas instalaciones comunitarias como un campo de béisbol infantil, un centro comunitario y parques recreativos.

Hasta la fecha, han sido demolidas 198 estructuras, entre viviendas y locales comerciales, y quedan 98 pendientes. Se estima que el proceso impactará un total de 365 familias, las cuales serán reubicadas e indemnizadas conforme a los levantamientos técnicos.

Próxima fase

La segunda etapa del proyecto, cuya adjudicación está prevista para julio de 2026, dará continuidad a la recuperación del margen oriental del río Ozama, enfocándose en consolidar el sistema de estabilización de bordes y suelos, así como en fortalecer el corredor verde mediante vegetación y espacios que garanticen sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo.

Esta intervención se enmarca dentro de las Metas Priorizadas de la Presidencia, como parte de los esfuerzos nacionales orientados a reducir la vulnerabilidad climática y construir resiliencia territorial en comunidades expuestas a riesgos ambientales.