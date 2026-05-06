Comerciantes de Dajabón convocarán a protesta pacífica por construcción de Puerto Seco

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Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón convocarán en los próximos días a una protesta pacífica en contra de la construcción de un puerto seco en la zona fronteriza.

El presidente de la Asociación de Mercaderes del Mercado Fronterizo, Noel Fernández dijo que están en pie de lucha y que llamarán en los próximos días a una protesta pacífica en contra del Puerto Seco.

“Dajabón se beneficia de manera directa completamente porque gracias al comercio binacional, aquí los motoconchos buscan el sustento de su familia, la gente que tienen hoteles alquilan sus habitaciones, los supermercados venden muchísimos y en término general Dajabón está conectado a este comercio, sino dejamos quitar el comercio Dajabón será un pueblo fantasma”, dijo Noel Fernández.

Noel Fernández dijo que próximamente luego de reunirse con los comerciantes llamarán a la protesta y que la fecha la estarán brindando en lo adelante por lo que continuarán en pie de lucha.

El comerciante Eddy Burgos, dijo que protestarán para que no sea construido el Puerto Seco tras considerar que vendrá en detrimento de los comerciantes y la economía de Dajabón.