A propósito del secuestro en el 15 de Azua, ¿quién controla en las cárceles dominicanas?

El secuestro, ayer lunes, del director de la Cárcel Pública del Kilómetro 15 de Azua, coronel Ricardo Bidó, y de un agente penitenciario, durante varias horas, evidencia nuevamente que los centros de reclusión bajo la vigilancia de la Policía Nacional están controlados por los propios internos.

Así lo expresó Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien señaló: «Lo del 15 de Azua se veía venir, al igual que el incendio ocurrido (el pasado 18 de marzo) en La Victoria», donde murieron al menos 13 reos.

«El tema penitenciario en la República Dominicana tiene que ver con la Policía Nacional… La componenda entre policías y reclusos, llega un momento que se sale de control; esa relación de actos ilícitos de reclusos y policías genera estos tipos de hechos. Las cárceles que están en manos de la Policía Nacional están dominadas por los reclusos, los famosos prebotes, pero eso se hace en componenda con los policías, a quienes ellos tienen que darle una cuota, porque en las cárceles todo se paga», aseguró Rodríguez Restituyo en conversación con periodistas del Hoy Digital.

Alertó que, hasta que las autoridades de la Procuraduría General de la República no tomen medidas, los agentes penitenciarios no adopten una visión de defensa de los derechos humanos y no se impida que los reclusos controlen las cárceles, incidentes como los mencionados seguirán ocurriendo.

«Hasta que los internos no se conviertan en actos productivos, se les eduque, se les dé la oportunidad de que ellos puedan generar recursos con su propio medio a través del trabajo, y no que generen recursos mediante el control de celulares, delinquiendo desde las cárceles», detalló el exlegislador.

Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, expresidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

Esta postura también es compartida por Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, quien agregó que en las cárceles que aún no han sido reformadas «impera el desorden debido a la falta de dirección, control, gestión y administración. Además, se ha instaurado una cultura de tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde no se respeta la dignidad de los privados de libertad», dijo.

«Además, el irrespeto se da porque la policía que custodia los recintos es parte del problema, permiten todo lo inadmisible. Es lo que venimos denunciando y advirtiendo en los informes de prisión y detención que publica todos los años la Defensa Pública», añadió Valentín Santos

Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública

Por su parte, Roberto Santana, miembro de la Oficina Nacional de apoyo a la Reforma Penitenciaria, declaró: «Esto sucede porque la seguridad de esos centros supervisados por la Policía Nacional y el Ejército son custodiados por personal que no tiene la formación ni las competencias ni destrezas para el desempeño penitenciario, ni han sido objeto de evaluaciones psicológicas, ni a las pruebas de integridad, honestidad y anticorrupción que requiere un personal que vaya a trabajar en establecimientos penitenciarios».

Asimismo, Santana pronunció que «este incidente confirma la urgencia de que se realice la reforma penitenciaria y sean sacadas las cárceles públicas tradicionales de todos los recintos policiales y militares porque se constituyen en factor de peligro. Desde el punto de vista real, son una bomba de tiempo, como lo demostró el incendio en la Victoria de hace cuatro o cinco meses».

Roberto Santana, miembro de la Oficina Nacional de apoyo a la Reforma Penitenciaria

¿Qué pudo generar el incidente en el 15 de Azua?

Aunque señaló que «todo esto es una especulación», el expresidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sugirió que el incidente protagonizado por el reo Maikol Deivy Ramírez (Yembron) pudo haberse originado por «algún acuerdo no cumplido, algún traslado que estaba pendiente».

Al consultarle cómo «Yembron» introdujo el arma que utilizó para cometer el secuestro, Juan Dionicio respondió: «En las cárceles entran de todo. Hay que preguntarle a los custodias cómo entró esa arma. Muchas veces se lo facilitan ellos mismos, porque todo eso es con una componenda. Las pistolas no se fabrican en las cárceles, las pistolas entran a las cárceles. ¿Cómo las entran? Las entran porque hay complicidad, porque no hay supervisión, no hay seguridad o se hacen de la vista gorda«.

El exdiputado reiteró que las cárceles generan millones de pesos en el país, y hasta que no se desbarate ese negocio continúan los incidentes. «Ese es un tema que hay que encarar con firmeza y decisión, y darle una nueva visión al tema penitenciario en la República Dominicana», pronunció.

Sobre el Coronel Bidó

Según informó hoy la Policía Nacional, el director de seguridad del recinto penitenciario del 15 de Azua recibe atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL), donde fue trasladado para tratar varias heridas de bala que le ocasionó «Yembron» cuando lo mantuvo como rehén.

«El coronel Bidó presenta una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la cara externa del muslo izquierdo y orificio de salida en la cara interna del mismo muslo. Asimismo, tiene una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la cara medial del muslo izquierdo y orificio de salida en la cara posterior del mismo lado. Además, presenta una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región lumbar sin orificio de salida«, se lee en un comunicado de prensa.

Coronel Ricardo Bidó

Investigación

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que se investigan las circunstancias del incidente, así como la forma en que el recluso consiguió el arma de fuego.

Garantizó que ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.

