Allan Brewer-Carías en Santo Domingo

Nueva vez el admirado jurista y amigo Allan R. Brewer-Carías nos honra con su visita en Santo Domingo. Este próximo miércoles 5 de febrero en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a las 5 de la tarde se pone en circulación su obra Los embates del autoritarismo contra el derecho administrativo y la Administración Pública.

Brewer-Carías es el iuspublicista vivo más importante e influyente en nuestra América, al ser su obra desde hace seis décadas una fuente rica, constante e inagotable de inspiración para la doctrina y jurisprudencia administrativa y constitucional.

No hay un jurista que haya narrado y estudiado el progresivo desmonte de un Estado democrático y de derecho, en línea y en tiempo real, como Brewer-Carías. Decisión tras decisión de los poderes públicos venezolanos, decreto tras decreto, sentencia tras sentencia, ley tras ley, Brewer-Carías ha estado ahí, cual patólogo forense que arriba a la escena de los hechos, con el cadáver todavía caliente, a solo segundos de los últimos estertores del moribundo, analizando las causas y las consecuencias de la muerte, más bien asesinato, de un derecho o una institución jurídico-política fundamental.

Para Brewer-Carías el jurista no debe permanecer indiferente frente al “derecho en acción”, en el caso de Venezuela, el derecho accionado por los poderes autoritarios. No para desmeritar el deber ser jurídico sino para poder efectuar una crítica del derecho desde el sistema jurídico mismo, desde los preceptos de la Constitución y de las leyes, tal como la entienden la mejor jurisprudencia y doctrina.

Brewer-Carías reivindica el derecho administrativo, el derecho público, el derecho, en sentido global, como ciencia crítica. Ciencia crítica que parte de que la Constitución y el derecho que de ella deriva es “derecho sobre el derecho y sobre los derechos”. El “law in the books”, el derecho de los libros, el derecho doctrinario, no debe ser indiferente frente al derecho accionado, para criticarlo y reivindicar el deber ser.

El mismo día y en el mismo evento que se presenta la nueva obra de Brewer-Carías el destacado jurista y querido amigo José Ignacio Hernández pone en circulación su obra El pensamiento jurídico en el derecho administrativo de Allan R. Brewer-Carías. Se trata de la mejor introducción al pensamiento jurídico-administrativo del gran maestro Brewer-Carías, que no había sido objeto de un estudio detallado como el de Hernández.

La lección venezolana para nuestras democracias incipientes o precarias es que el mayor reto de las democracias realmente existentes es la defensa de la democracia constitucional. Las democracias, para sobrevivir, tienen que ser todas, para usar el célebre concepto de Karñ Loewenstein, “democracias combatientes”, “capaces de defenderse a sí mismas”, a través de los tradicionales controles democráticos y judiciales, pero también mediante órganos extra poder y organismos reguladores (cortes constitucionales, defensores del pueblo, autoridades y jueces electorales, contralorías y administraciones independientes).

Los juristas dominicanos nos sentimos contentos y orgullosos de que el maestro Brewer-Carías comparta con nosotros su nueva obra y que el profesor Hernández escoja el escenario dominicano para celebrar un más que merecido homenaje al gran jurista que es Brewer-Carías. a quien tanto le debemos en nuestra América, por un ideario y pensamiento que seguirá generando frutos por la vía del propio maestro y de los fieles estudiosos de su magna obra jurídica y dogmática.