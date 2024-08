¡Ángel Ovalles se manejó bien!

Aunque ganar es lo que cuenta, pienso que Ángel Ovalles hace un buen trabajo como gerente general de las Águilas.

Se piensa que cuando no se gana, fracasó el mánager, gerente, presidente, todo el mundo.

¡Y no es así!

En el caso de Ovalles, el año pasado lo hizo todo, hasta traer a Tony Peña a dirigir, pero no era su año.

Lo entrevisté y tocamos temas calientes de los cuales salió bien.

Explicó de manera clara la razón de por qué Francisco Peña salió del club, y de por qué Tony Peña no volvió como dirigente.

Según Ovalles, en las Águilas se respeta a la familia Peña.

En lo referente a Luis Polonia, dijo que no estará en el terreno, pero con poder en el club. Sobre ese tema, me gustaría hablar con Polonia, porque no quedé claro.

Sobre Miguel Tejada, me parece bien que lo contraten. Lo que hizo Tejada con las Águilas fue memorable, y siempre jugó con amor en Santiago. Lo de no volver a firmar a Yunesky Maya sí lo entendí. Las Águilas tienen un gran talento nativo y con un par de refuerzos buenos pueden dar la pelea.

Agradezco a Ovalles, un caballero, porque siempre que lo requiero para una entrevista dice que sí, y eso vale mucho.

Sígueme en todas las redes sociales como @Elreydelaradio.