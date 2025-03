Armamento entregado por USA a países aliados

En 1918 terminaron los enfrentamientos bélicos de la Primera Guerra Mundial. En ese momento crítico, la aspiración colectiva en el planeta era hacer todo lo posible para que no hubiese una Segunda Guerra Mundial. Para ello se firmó el Pacto de Versalles, que incluyó cláusulas condenatorias contra Alemania con el propósito de que ese país no estuviera en condiciones de iniciar una nueva guerra mundial. Empero Hitler violó ese Pacto pues en 1939 invadió Polonia generando el estallido de la indeseada Segunda Guerra Mundial, en cuya primera fase la maquinaria guerrerista de Hitler arrasó los ejércitos de la totalidad de los países de Europa Occidental que fueron ocupados por Alemania exceptuando Inglaterra. Ante esa tétrica situación tan desesperante el primer ministro de Inglaterra Winston Churchill, personalmente, dedicó tiempo y esfuerzo a procurar el apoyo del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, señalándole que el triunfo de Hitler significaría una derrota para todo el mundo occidental y para la democracia como sistema de gobierno. Roosevelt señaló a Churchill que prácticamente la totalidad de los ciudadanos de Estados Unidos estaba en contra de que su nación se involucrara en esa guerra, tal como lo había hecho durante el largo conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Entonces para dar respuesta al pacifismo de los ciudadanos americanos y, a la vez, para tratar de impedir la victoria del totalitarismo de Hitler, Roosevelt proclamó que Estados Unidos sería “el arsenal de la democracia” y creó el ingenioso plan de “Préstamo y Arriendo” para entregar armamentos a los países de Europa sin afectar al contribuyente americano. De esa forma Roosevelt entregó un inigualable armamento a los países de Europa. Con esos armamentos “los aliados” ganaron la Segunda Guerra Mundial, y, al final de ella, tal como se había pactado, los beneficiarios de los armamentos fueron pagando sus deudas en metálico sin que Estados Unidos les requiriera que le pagaran con la entrega de valiosísimos recursos naturales, tal como el presidente Donald Trump exige ahora al Presidente Zelensky de Ucrania sin que se hubiera pactado previamente un acuerdo de préstamo. En el caso particular de Inglaterra, Reino Unido pagó su deuda tal como se había acordado bajo el esquema de “Préstamo y Arriendo”. El plazo de amortización abarcó varias décadas después de terminada la guerra. Lo dicho hasta ahora pone de manifiesto que Zelensky tiene razón para resistirse a entregar las reservas de importantes recursos naturales que el presidente Trump está exigiendo para seguir otorgando apoyo militar a Ucrania. Esto así porque cuando le fue entregado armamento Ucrania no firmó un acuerdo de préstamo con Estados Unidos que lo obligara a pagar entregando sus recursos naturales. Porque el aporte que hacia USA a Ucrania se realizaba explícitamente como un donativo para ayudar a luchar en contra de la Invasión de Rusia a Ucrania y a favor de la democracia de todo occidente, máxime que Rusia es una de las más grandes potencias militares del mundo y Ucrania tiene como mayor poder el patriotismo, la valentía y el honor de sus ciudadanos. Debe recordarse que cuando el presidente Nixon y su asesor Kissinger plantearon terminar la guerra de Vietnam proclamaron que la finalizarían mediante un “pacto con honor” mientras que a Zelensky no se le está dando la oportunidad de negociar una paz con honor, sino que está siendo acosado y acorralado mediante un ultimátum que Zelensky entiende que no sería aceptado por los ciudadanos ucranianos a quienes él se debe y representa.

Puede leer: Reunión continental de Punta del Este

Cuando Churchill recabó apoyo militar a Roosevelt lo hizo no solo para conseguir armamentos para Inglaterra sino también para toda Europa que luchaba contra el Autoritarismo de Hitler y a favor de los valores democráticos de todo Occidente. En la actualidad Zelensky enfrentando a Rusia lucha a favor y en defensa de Ucrania, de toda Europa y de todo Occidente. Las exigencias de Trump contradicen el espíritu y resultados del “Plan Marshall” que implemento y fortaleció la democracia y el desarrollo económico en toda Europa.