Movimiento protesta contra bloqueo a Cuba

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Bajo las consignas “¡Cuba no está sola, abajo el bloqueo!” y “¡Fuera yankees del Caribe!”, un grupo de dominicanos y cubanos se concentró ayer frente al Parque Independencia, en el Distrito Nacional, para manifestarse contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la maor de las Antillas.

La actividad formó parte también de la jornada “Cuba no está sola”, en el marco de la campaña nacional de solidaridad impulsada por organizaciones sociales dominicanas en respaldo al pueblo cubano. Durante el encuentro fueron recolectados alimentos enlatados, insumos médicos y paneles solares, como muestra de apoyo material ante las dificultades que enfrenta la nación.

El vocero del movimiento, Roberto Payano, recordó los lazos históricos entre ambas naciones y la importancia de mantener la unidad original pese a la influencia que pueda ejercer los Estados Unidos.

Calificó como injusto el aislamiento económico y petrolero que sufre el país, dado el papel fundamental que ha jugado Cuba a nivel internacional en materia de salud, al haber enviado brigadas médicas a distintos países del mundo durante la crisis mundial del Covid-19 y epidemias desatadas en África.

“Más de 600 mil profesionales de la salud cubanos se encuentran en 168 países a donde han ido a salvar vidas como un ejército de bata blanca. Cuba no merece un bloqueo económico, ni comercial, ni ser parte de una lista falsa de países supuestamente patrocinadores del terrorismo”, destacó.