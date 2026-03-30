Danilo Medina denuncia productos han subido 80 %

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El expresidente Danilo Medina afirmó que los productos de primera necesidad han aumentado en el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en más de un 80 por ciento, y alertó que no debe pedirsele más sacrificio a la población.

Recordó que ante la crisis por el conflicto de Medio Oriente, pidieron al gobierno presentar un plan de austeridad en el que se disminuyera notablemente el gasto público y que hasta la fecha esto no se ha materializado.

“No le pueden pedir y echar todo el sacrificio al pueblo cuando el gobierno no se sacrifica en nada”, precisó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tras participar en un encuentro nacional de dirigentes comunitarios, realizado el sábado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

El alto dirigente de oposición dijo que su partido sí le presentó un plan (al gobierno), el cual espera lo estudien, lean y apliquen lo que corresponda.

“Pueden decir lo que quieran, pero lo que existe ahora es una caricatura de lo que nosotros montamos en los gobiernos del PLD”, destacó Medina al referir algunas de las políticas sociales ejecutadas durante su gestión.

Asimismo, aseguró que el aspirante de su partido que reciba el mayor respaldo en la consulta del 18 de octubre de este año va a ser el próximo presidente de la República, y será un continuador de la obra dejada por los gobiernos peledeístas.