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Alerta

Ocurrirán lluvias por un sistema frontal

Se producirán fuertes olas y vientos en las costas dominicanas; autoridades recomiendan precaución

Indomet

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Soila Paniagua
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Soila Paniagua

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Ocurrirán lluvias dispersas con ráfagas de vientos y fuertes oleajes desde la madrugada de hoy en la costa atlántica y zonas aledañas, a causa de un sistema frontal, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Informó que en la tarde habrá lluvias con posibles tronadas en demarcaciones de las regiones noroeste, norte, cordillera Central, sureste, incluyendo El Gran Santo Domingo.

Pronosticó temperaturas frescas en la madrugada y primeras horas de la mañana; mientras. en el resto del día estarán ligeramente calurosas, sobre todo en las zonas urbanas.

En el Distrito Nacional estará medio nublado en ocasiones y ocurrirán chubascos; en tanto que en la provincia Santo Domingo habrá nube dispersas y se registrarán chubascos, dijo el Indomet.

Para mañana martes, el Indomet ha pronosticado lluvias con ráfagas de vientos en ocasiones sobre la costa del Atlántico, el Valle del Cibao y la cordillera Central por la incidencia del sistema frontal sobre la isla.

Sobre el autor
Soila Paniagua

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.
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