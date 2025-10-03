Aumentan salario de emergenciólogos e intensivistas del Ney Arias Lora: conoce el monto

El director del Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctor Julio Landrón, informó que los emergenciólogos y médicos intensivistas del centro de salud reciben actualmente un salario superior a RD$103,000, gracias al cumplimiento del 100% de los acuerdos y convenios autorizados por el presidente de la República Luis Abinader.

Landrón indicó que esta mejora salarial ha permitido fortalecer las condiciones laborales del personal de salud, lo que repercute directamente en la calidad de la atención médica.

En ese sentido, destacó que tanto el área de emergencia como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se han posicionado entre las de mayor eficacia en la atención a pacientes críticos en todo el país.

El especialista resaltó que los resultados se evidencian en los indicadores de mortalidad, que actualmente se mantienen por debajo del 1.7%, a pesar de que el centro recibe constantemente pacientes traumatizados de alta energía, producto de los múltiples accidentes de tránsito que ocurren en la República Dominicana.

El funcionario dijo que continuan implementando avances en el hospital para ofrecer un servicio de calidad y seguir siendo un hospital de referencia nacional e internacional en la atención de emergencias y cuidados intensivos.

Seguir leyendo: De RD$31 mil a RD$50 mil: el salto salarial de las enfermeras en RD, según el SNS