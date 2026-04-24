Agenda País, viernes 24 de abril de 2026
10:00 a.m. Acto Izquierdas Unida. Estatua Caamaño, c/ El Conde.
8:30 a.m. Rendición de cuentas Junta Municipal de Pantojas. Sede.
Feria Inmobiliaria. Hotel Intercontinental.
9:00 a.m. Reunión Consejo Ministros Relaciones Exteriores. Mirex.
Foro Ruta del Cacao. INFAS, aut. 30 de Mayo.
Ofrenda Floral de partidos izquierda. Altar de la Patria.
Rendición de cuenta alcaldía SDN. Sede ASDN.
Misa Militares Constitucionalistas. Catedral.
Acto Archivo General de la Nación. Sede.
4:00 p. m. Visita Comisión Gubernamental a Iglesias Dominicanas. C/Luis E. Pérez García 8.