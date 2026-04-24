La sociedad del engaño

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Parodiando al premio Nóbel de literatura, Mario Vargas Llosa y a su obra la Sociedad del Espectáculo, pudiéramos afirmar, sin reparos, que, con el desarrollo de la tecnología, y en especial la Inteligencia Artificial (IA), vivimos en una sociedad en la que la falta de ética, y el engaño, se están peligrosamente, enseñoreando en el mundo. Los fake news proliferan en los medios electrónicos y digitales a niveles alarmantes influyendo en grandes sectores de la sociedad que se nutren continuamente de lo que ven y escuchan en las redes sociales sin detenerse a validar, con los formales o tradicionales, la veracidad de las noticias difundidas. Lo peor de todo esto es que la proliferación de noticias falsas y alarmantes, sobre todo las relacionadas con el conflicto bélico entre Irán, Israel, EE.UU. y Palestina, crean en el colectivo, un estado de ánimo depresivo, y en ocasiones agresivo, por los daños económicos, políticos y sicológicos que ocasionan esta guerra.

Las consecuencias las estamos pagando todos los ciudadanos del mundo mientras los promotores de la misma, Netanyahu y Trump, ven crecer sus riquezas personales, alimentando a la industria armamentista, sin importar la pérdida de vidas inocentes y la destrucción material que conlleva un conflicto bélico que mantiene aterrorizada a la humanidad.